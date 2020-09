WHO hyväksyi afrikkalaisen yrttijuoman koronalääketesteihin

Marunakasviin perustuva juoma etenee nyt kliinisiin kokeisiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on hyväksynyt säännöt, joiden puitteissa afrikkalainen yrttijuoma Covid-Organics on nyt etenemässä kolmannen vaiheen kliinisiin kokeisiin, kertoo BBC. Kokeissa on tarkoitus testata juoman vaikuttavuutta ja turvallisuutta.

Juoma perustuu marunakasveista saataviin ainesosiin, joista artemisiiniä käytetään nykyisin malarian hoitoon. Madagaskarin käytönnön tutkimuksen instituutin tuotejulkaisu tapahtui jo huhtikuussa maan presidentti Andry Rajoelinan kehuessa juomaa koronaa estäväksi ihmelääkkeeksi. Tuolloin Covid-Organicsia oli kokeiltu kahdellakymmenellä ihmisellä kolmen viikon ajan.

WHO:n mukaan uusien sääntöjen tarkoitus on myös auttaa ja rohkaista afrikkalaisia tiedemiehiä suorittamaan asianmukaisia kliinisiä kokeita.