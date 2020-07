Wall Street Journal: Emme alistu cancel-kulttuurille

The Wall Street Journal -sanomalehden pääkirjoitusosasto tyrmää lehteä vastaan esitetyn arvostelun.

Talouslehti toteaa, ettei se aio alistua nykyisten vasemmistopiirien vaientamisyrityksiin tai cancel-kulttuuriin. Termillä viitataan toisinajattelijoiden ”peruuttamiseen” ja eristämiseen muun muassa sosiaalisen median painostuksella.

Kirjoitus julkaistiin vastauksena yli 280 toimittajan ja muun työntekijän kirjeeseen, jossa lehden mielipidesivujen väitettiin levittävän virheellisiä väitteitä. Allekirjoittajien mukaan muun muassa varapresidentti Mike Pencen kolumnissa esitettyjä faktoja ei tarkistettu riittävällä tavalla.

The Wall Street Journal huomauttaa, että uutistoimitus ja mielipideosasto on eriytetty toisistaan.

– Progressiivisen cancel-kulttuurin saapuminen lehteemme oli varmaankin väistämätöntä. Näin on käynyt kaikissa kulttuurin, yrityselämän, yliopistoalan ja median instituutioissa, WSJ kirjoittaa.

– Mutta me emme ole the New York Times. Suurin osa toimittajistamme yrittää kertoa uutisista reilusti ja puolueettomasti. Mielipidesivumme tarjoavat vaihtoehdon yksipuolisille progressiivisille näkemyksille, jotka hallitsevat lähes kaikkia nykymedioita.

Lehden päätoimitus toteaa, että mielipideosasto julkaisee perusteltuja kirjoituksia eri näkökulmista.

– Kolumnit edistävät jatkossakin vapaan kansan ja vapaiden markkinoiden periaatteita, jotka ovat tärkeämpiä kuin koskaan yhä voimistuvan progressiivisen yksiäänisyyden ja suvaitsemattomuuden kulttuurissa, WSJ toteaa.

A Note to Readers: These columns will continue to promote the principles of free people and free markets, which are more important than ever in what is a culture of growing progressive conformity and intolerance.

