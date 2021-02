Walesin kalastus ”tuhoutuu” Brexitin takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexitin piti häätää EU-alukset pois brittivesiltä, mutta onkin käynyt päinvastoin.

Britanniaan kuuluvan Walesin kalastajat sanovat, että Brexit tuhoaa heidän elinkeinonsa. Pahimmassa tapauksessa suurin osa 600 kalastajasta joutuu lopettamaan toimintansa, varoittaa kalastajien etujärjestö.

– Heidän täytyy taistella selviytyäkseen, järjestö toteaa BBC:llä.

Kalastus oli yksi vaikeimmin ratkaistavia kysymyksiä viime syksyn Brexit-kauppaneuvotteluissa, vaikka sen taloudellinen merkitys Britannialle on pieni. Walesin alueen kalastajien liikevaihto on vain 39 miljoonaa puntaa.

Britannian hallitus on todennut, että se puolusti kalastajien etua. Walesissa taas katsotaan, että kalastajien asema on päinvastoin heikentynyt. Syynä on kompromissi, johon brittihallitus suostui kauppaneuvotteluissaan EU:n kanssa joulun alla.

Vuoteen 2026 saakka Britannian pitää päästää EU-kalastajat kuuden merimailin päähän Walesin rannikosta. Walesin kalastajien kannalta tämä on hankalaa, koska he kalastavat myös 6–12 merimailin päässä rannikosta.

Tilanne on nurinkurinen, koska Britannian EU-aikana Walesin edustalla liikkui vähemmän EU-aluksia kuin nyt. Silloin vain kymmenen EU-alusta kalasti kuuden merimailin päässä rannikosta, nyt aluksia on peräti 76.

Walesilaisilla kalastajilla on 451 alusta, mutta niistä 92 prosenttia on pieniä alle kymmenmetrisiä veneitä. Ne joutuvat kilpailemaan belgialaisten ja ranskalaisten alusten kanssa, jotka ovat yli 30-metrisiä ja saattavat pysyä merillä viikkoja, jopa kuukausia.

Aiemmin EU-kalastajat saattoivat tuoda saaliinsa maihin Walesin satamiin, mutta Brexitin vuoksi ne nykyään kuljettavat kalat suoraan EU-satamiin. Syynä on se, että vienti Britanniasta EU:hun on vaikeutunut Brexitin jälkeen.

Vientirajoitukset lisäävät myös walesilaisten asemaa: kalansaaliista 90 prosenttia vietiin EU-alueelle ennen Breixitiä, mutta nyt vienti on tyrehtynyt.

Monet Walesin kalastajista äänestivät Brexitin puolesta, koska brittihallitus lupasi heille ”mahdollisuuksien meren”. Hallitus muun muassa sanoi, ettei se päästä EU-aluksia lähemmäs Walesin rannikkoa kuin 12 mailia. Nyt kalastajat sanovat, ettei hallitus ole antanut heille mitään.