Vuosi vaihtuu myrskyisessä säässä

Ajokeli voi olla paikoitellen erittäin huono.

Vuodenvaihdetta vietetään myrskyisessä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Merialueilla tuuli voimistuu myrskylukemiin ja maa-alueilla on odotettavissa voimakkaita puuskia.

Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä sekä paikoin sumua. Päivällä on lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja illasta alkaen lumi- tai räntäsadetta. Lounaassa luvassa on myös vesisadetta.

Lämpötila liikkuu 5-15 miinusasteen välillä ja kylmintä on Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Koko alueella esiintyy myös voimistuvaa navakkaa etelätuulta.

Maan pohjoisosassa sää on selkeää, mutta luvassa on joitain lumikuuroja. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja lumisadealue liikkuu lännestä itään. Yöllä koko alueella esiintyy lumisadetta. Lämpötila on enimmäkseen 5-15 miinusasteen välillä. Esiintyy myöskin voimistuvaa navakkaa etelätuulta ja Pohjois-Lapissa itätuulta.

Myrskyvaroitus on annettu koskien Selkämeren pohjoisosaa, Merenkurkkua ja Perämerta. Myös ajokeli voi olla erittäin huono tuulen sekä lumi- tai räntäsateen yhteisvaikutuksesta, kertoo Ilmatieteen laitos.