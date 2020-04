Vuorokaudessa yli 100 uutta koronatartuntaa

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 4 576.

Suomessa on 4 576 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia tapauksia on tullut vuorokaudessa 101 kappaletta. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 189 potilasta, joista tehohoidossa 62 potilasta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia Suomessa on raportoitu sunnuntaihin mennessä 190 kappaletta. Toistaiseksi 140 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 500.

