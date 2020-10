Vuorokaudessa nyt 189 uutta tartuntaa

HUS-alueella uusista koronatartunnoista todettiin 112.

THL:n rekisteröintitietojen mukaan Suomessa on todettu 189 uutta koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista 27 on 10-20-vuotiailla, 51 on 20-30-vuotiailla ja 37 on 30-40-vuotiailla. Alle kymmenvuotiailla on kolme tartuntaa.

18 uutta tartuntaa todettiin 50-60-vuotiailla, 12 todettiin 60-70-vuotiailla, kahdeksan 70-80-vuotiailla ja kuusi yli 80-vuotiailla.