Vuorokaudessa 131 uutta tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusista koronavirustartunnoista 56 todettiin Helsingissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on varmistettu 131 uutta koronavirustartuntaa, joista 56 kappaletta vahvistettiin Helsingissä.

Uusi tartuntoja todettiin Espoossa 20, Vantaalla 17 ja Turussa 11 kappaletta. Muissa kaupungeissa uusia tapauksia oli kolme tai vähemmän.

Covid-19-tapauksia on vahvistettu Suomessa yhteensä 13 555 kappaletta, joista 2 853 viimeisen kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 62 potilasta, joista seitsemän on tehohoidossa. Perjantaihin verrattuna sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut kuudella ja tehohoidon tarve yhdellä henkilöllä.