Vuorineuvos: Odotettavissa on maatilojen alasajoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Reijo Karhisen mukaan kyse on Suomen toimimattoman järjestelmän aiheuttamista tragedioista.

OP-ryhmän entinen pääjohtaja, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori, vuorineuvos Reijo Karhinen sanoo Pirmedian haastattelussa, että maamme ruokajärjestelmän neliyhteys – kuluttaja, kauppa, teollisuus ja alkutuotanto – muodostaa kokonaisuuden, jossa kaikki riippuu kaikesta.

Karhisen mukaan ketjun osista kauppa on lukenut toimintaympäristön rajua muutosta parhaiten.

– Kauppa on tehnyt oikeita rakenteellisia ratkaisuja. Kaupasta on samalla kehittynyt ylisuhteinen neuvotteluvoimaltaan. Suomalainen ruokakauppa on erittäin kannattavaa, aivan huippua maailmassa.

– Sen sijaan teollisuus ei ole pysynyt kaupan vauhdissa. Teollisuutemme hinnoitteluvoima suhteessa kauppaan on heikko. Tarvitsemme ehdottomasti vahvemman teollisuuden, joka kykenee nostamaan tuottajahintoja ja ajamaan korkeammat hinnat kaupan maksettaviksi.

Alkutuotannossakaan ei ole Karhisen mukaan pysytty markkinamuutoksessa mukana.

– Voidaan jopa sanoa, että avokätinen tukipolitiikka on vienyt pohjan maatalouden uudistumiselta. On myös huomattava, että yli 50 prosenttia maatalouden saamista tuloista tulee maatalousyrittäjien äänivallassa täysin olevilta elintarvikeyhtiöiltä: Valiolta, Atrialta ja HK Scanilta. Näissä kaikissa tuottajien osuus on 90 prosentin luokkaa. Voimme kysyä, miksi omistajaohjaus ei toimi?

Karhisen mielestä juurisyy tilanteeseen on järjestelmässä.

– Tuottajat on opetettu siihen, että uusiin ongelmiin ratkaisu haetaan yhteiskunnan tuesta. Koko ruokaketju on totutettu löytämään ratkaisut yhteiskunnan varoin.

Toimintamalli ei siis ole kannustanut rakenteellisiin uudistuksiin eikä luopumaan hallitusti kannattamattomasta toiminnasta tai etsimään oma-aloitteisesti ratkaisuja kannattavuuden parantamiseksi.

Karhisen mielestä iso uudistus olisi jo sekin, jos tukimäärä pidettäisiin kokonaisuutena ennallaan, mutta tuet kohdennettaisiin uudelleen. Tällöin ne menisivät aidoille, tilojaan kehittäville ja uudistaville, hallittua riskiä ottaville maatalousyrittäjille. Karhinen myöntää, että velkaa ottaneille maatiloille ja erityisesti runsaasti velkaantuneille tiloille tämä ”aika on myrkkyä”.

– Jos tilojen alasajot tapahtuvat hallitsemattomasti, ne ovat todella surullisia näytöksiä. Ja vieläpä turhia.

Karhinen uskoo, että velattomat ja vähävelkaiset tilat selviävät, joskin tuskaisan taipaleen kautta. Hän muistuttaa, että maassamme on paljon viljelijöitä, joille maatalous ei ole välttämätön toimeentulon lähde.

– On täysin perusteetonta tukea ja tukea tuotantoa ja investointeja, jotka ylläpitävät halvan raaka-aineen ylituotantoa. Ja sitten ihmetellään, miksi tuottajahintoja ei saada nostettua.

Karhinen ilmoittaa, ettei hän kannata maataloustukien kasvattamista.

– Teen yhden poikkeuksen. Jos viljelijä haluaa lopettaa tuotantonsa ja myy tai vuokraa peltonsa jatkavalle maatalousyrittäjälle, hänelle voitaisiin maksaa esimerkiksi viiden seuraavan vuoden tuet kerralla. Kyseessä olisi tilanpidon kunniallinen lopetus, hän sanoo Pirmedialle.