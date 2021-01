Vuorineuvokselta suorat sanat: Moniko ministeri on käynyt paikan päällä?

Jorma Eloranta muistuttaa tulevien investointien tärkeydestä.

Vuorineuvos ja pitkän linjan yritysjohtaja Jorma Eloranta päivittelee, miten moni ministeri saapuu viivyttelemättä perehtymään tilanteeseen, kun yritys sulkee tappiollisen tehtaan. Uusien investointien kohdalla tilanne on hänen mukaansa aivan toinen.

Eloranta viittaa Twitterissä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen esiin nostamiin UPM: ja Nesteen hankkeisiin. Molemmat yhtiöt ovat perustamassa uusia uusiutuvan dieselin jalostamoja. Nämä jätti-investoinnit saattaisivat tulla Suomeen. Asiasta tässä kertoneen Helsingin Sanomien mukaan kyse on miljardiluokan hankkeista.

– Kuinkahan moni ministeri on käynyt paikan päällä selvittämässä mitä julkinen valta voisi tehdä, jotta nämä investoinnit sijoitettaisiin Suomeen?, Jorma Eloranta penää.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on samoilla linjoilla Elorannan kanssa. Hän vastaa vuorineuvokselle, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystavoite on karannut, eikä toivominen riitä.

– Vireillä olevat investoinnit on saatava Suomeen. Toivominen niiden saamisesta ei riitä. On käytävä paikalla, kuultava yrityksiä ja kuntia. On tehtävä mahdollistavia päätöksiä. Tahdolla ja tekemisellä onnistuu, kansanedustaja sanoo.

Kun firma sulkee tappiollisen tehtaan, moni ministeri käy viivyttelemättä paikalla perehtymässä tilanteeseen. Kuinkahan moni ministeri on käynyt paikan päällä selvittämässä mitä julkinen valta voisi tehdä, jotta nämä investoinnit sijoitettaisiin Suomeen? https://t.co/rzxkTwczLf — Jorma Eloranta (@JormaEloranta) January 16, 2021

Työllisyystavoite (75 %) on karannut. Vireillä olevat investoinnit on saatava Suomeen. Toivominen niiden saamisesta ei riitä. On käytävä paikalla, kuultava yrityksiä ja kuntia. On tehtävä mahdollistavia päätöksiä. Tahdolla ja tekemisellä onnistuu. pic.twitter.com/OKxotXHAiE — Pauli Kiuru (@KiuruPauli) January 17, 2021