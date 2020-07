Vuokravakuus ei ole remonttiraha

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Normaalit elämisen jäljet eivät kuulu vuokravakuuden piiriin.

Vuokravakuuden palauttamiseen liittyvät ongelmatilanteet työllistävät Kuluttajaliiton mukaan säännöllisesti liiton puhelinneuvontaa, vaikka vakuuden käytölle on lakiin perustuvat pelisäännöt.

– Välillä tuntuu siltä, että moni yksityinen vuokranantaja pitää vuokravakuutta jonkinlaisena remonttirahana, jolla rahoitetaan asunnon maalaus tai muu pintaremontti eri vuokralaisten välissä, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa vuokravakuuden olevan tarkoitettu vain sen varalle, että vuokralainen jättää vuokrat maksamatta tai aiheuttaa vuokranantajalle muuta vahinkoa, esimerkiksi vahingoittaa asuntoa.

– Normaalista kulumisesta aiheutuvien remonttien tai korjaustöiden maksaminen ei kuulu vuokravakuuden käyttötarkoituksen piiriin, Beurling-Pomoell kertoo.

Vuokranantaja voi Kuluttajaliiton mukaan periä saatavansa vakuudesta vuokrasuhteen päättyessä ainoastaan, jos vuokralaisella on esimerkiksi jäänyt vuokria maksamatta, asunnon loppusiivous on tekemättä tai huoneisto on vahingoittunut vuokralaisesta johtuvasta syystä.

Liitto painottaa, että vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston normaalista kulumisesta, kuten pintojen tummumisesta, taulujen kiinnittämisestä aiheutuneista jäljistä tai muista vastaavista, hitaasti aiheutuneista elämisen jäljistä.

Alku- ja loppukatselmus kannattaa Kuluttajaliiton mukaan tehdä yhdessä vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Puutteista ja vioista on hyvä tehdä ilmoitus kirjallisesti. Jos katselmusta ei ole mahdollista tehdä, vuokralaisen kannattaa itse tarkistaa asunto huolellisesti, kirjata viat ja puutteet sekä kuvata ne. Tämä puutelista kannattaa lähettää vuokranantajalle ja vaatia tarvittaessa vikojen korjaamista.

Jos asunnossa ilmenee asumisen aikana vikoja, niistä pitää ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi ja pitää ilmoitukset tallessa. Asunnosta muutettaessa kannattaa tehdä loppusiivous huolellisesti ja valokuvata asunnon yleinen kunto ja erityisesti kaikki havaitut jäljet.

Vuokravakuus on myös palautettava vuokralaiselle viipymättä vuokrasuhteen päätyttyä.