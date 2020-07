Korona ei heikentänyt vuokra-asuntojen kysyntää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joillain alueilla markkinointiajat ovat kuitenkin pitkittyneet.

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa toteuttaman markkinakatsauksen mukaan koronakeväästä huolimatta vuokra-asuntojen kysyntä on ollut vahvaa.

Vuokraovi.comin palvelussa on asunnonetsijöitä ollut maalis-toukokuussa tavallista enemmän. Myös tarjonta on kasvanut Airbnb-asuntojen siirryttyä pitkäaikaisvuokraamiseen ja opiskelija-asuntojen vapauduttua tavallista aikaisemmin. Tämä on katsauksen mukaan aiheuttanut joillain alueilla markkinointiajan pitkittymistä.

– Asunnot ja asuinalueet, jotka olivat suosituimpia ennen koronaa, ovat edelleen suosituimpia. Suurin muutos hakukäyttäytymisessä on hakumäärien kasvu. Selvitystemme mukaan hakukäyttäytyminen on ollut erittäin tarvehakuista, eikä asunnonvaihtoa ole lykätty. Vuokra-asumisen riskit ovat pienemmät epävarmassa taloustilanteessa kuin asunnon ostajalla, mikä voi jopa kasvattaa vuokra-asuntojen kysyntää, Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen arvioi tiedotteessa.

Vuokramarkkinakatsauksen mukaan vuokrat kasvoivat ennen koronaa suuremmissa kaupungeissa pieniä kaupunkeja nopeammin.

Katsauksessa viitataan Tilastokeskuksen vuokratilastoihin, joiden perusteella kuuden suurimman kaupungin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kasvu asettuu Helsingin 1,8 prosentin ja Oulun 1,5 prosentin välille tammi-maaliskuussa.

Sen sijaan monissa keskisuurissa ja pienemmissä kaupungeissa vuokrien nousu on selkeästi jäänyt suurempien kaupunkien vauhdista. Nähtävissä on myös vuokrausaikojen pidentyminen Lahden ja Jyväskylän tapaisissa keskisuurissa kaupungeissa, joissa asuntotarjonta on viime vuosina kasvanut rajusti.

– Tarjonta on reagoinut viime vuosina kaupungistumiskehityksen myötä kasvaneeseen vuokra-asuntojen kysyntään. Uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2019 lähes tuplasti enemmän kuin vuonna 2015, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin maltillisena. Asuntomarkkinamme toimivat, kunhan niiden annetaan toimia ja kaupungit luovat edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle. Yksityisillä vuokranantajilla on ollut iso merkitys laadukkaiden kaupunkikotien tarjonnan kasvulle, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.