Vuokraatko veneen? – Tässä vinkkejä

LähiTapiolan korvaamista venevahingoista yli puolet liittyy veneillessä sattuneisiin virheisiin.

Kun venekaupoilla on vilkasta, ei uutta venettä välttämättä saa heti käyttöönsä. Tämä on lisännyt kysyntää vuokraveneille. Kaikkiaan vertaisvuokraamisen yleistymisen taustalla vaikuttaa kasvava jakamistalous ja viime kesänä keventynyt vuokraveneilyn sääntely.

Kesäkuussa 2020 voimaan astuneen vesiliikennelain mukaan miehittämättömänä vuokrattavia veneitä ei enää tarvitse katsastaa eikä niiltä vaadita myöskään CE-merkintää. Tämä on helpottanut oman veneen laittamista vuokralle.

– Vuokrauksen yleistymisessä on monia hyviä puolia, kuten se, että omistaja voi vuokratuloilla kattaa veneen ylläpitokuluja, ja useammat pääsevät näin nauttimaan liikkumisesta vesillä. Samalla kannattaa kuitenkin varautua kasvaviin riskeihin. Kun venettä käytetään enemmän, sattuu sillä myös todennäköisemmin vahinkoja. Veneen vuokraaja ei myöskään välttämättä ole ennalta kokenut vesillä liikkuja tai tunne kyseistä vesistöä, mikä korostaa opastamisen merkitystä vuokraustilanteessa, sanoo LähiTapiolan kehityspäällikkö Timo Ekholm.

Veneitä tarjotaan vuokralle niin perinteisen puskaradion kuin yleistyvien välityspalveluiden kautta. Verkon vuokrausalustoilla on tarjolla esimerkiksi runsaasti moottoriveneitä ja vesiskoottereita.

Jos suunnittelee vesikulkupelin vuokrausta, kannattaa ensin vahinkojen varalta varmistaa, että vakuutusturva on kunnossa. Venevakuutus ei ole pääsääntöisesti automaattisesti voimassa vuokraustoiminnassa, vaan tästä tulee erikseen sopia vakuutusyhtiön kanssa.

Veneilyvahingot kasvussa

Viime kesän vilkas veneilykausi näkyi venevahinkojen määrässä. LähiTapiolan venevakuutuksesta korvaamien vahinkojen määrä kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuodesta.

Yli puolet kaikista vahingoista liittyi veneillessä sattuneisiin virheisiin, kuten karilleajoihin ja pohjakosketuksiin tai törmäyksiin esimerkiksi toiseen veneeseen tai laituriin. Myös esimerkiksi kuljetuksessa tulleita ja palon aiheuttamia vahinkoja korvataan usein.

– Voisi sanoa, että tyypillinen kesäkuukausina korvaamamme venevahinko on törmäys- tai pohjakosketus, jonka korjaus maksaa runsaat parituhatta euroa. Tämä on hyvä tiedostaa myös venettä vuokratessa. Veden alla olevat esteet tai odottamattomat virtaukset voivat yllättää myös kokeneen veneilijän, joten vuokralaiselle on hyvä kertoa mahdollisista tunnetuista vaaran paikoista, vinkkaa Ekholm.

Uusi vesiliikennelaki korostaa sekä veneen vuokralle luovuttavan että sitä kuljettavan henkilön vastuuta. Lain mukaan kaikissa vesikulkuneuvoissa on oltava päällikkö, joka muun muassa vastaa veneen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta.

Vuokranantaja taas ei saa luovuttaa venettä sellaiselle henkilölle, jolla ei ole sen ohjaamiseen edellytettyä ikää, kykyä ja taitoja. Vuokranantajan on myös huolehdittava, että vene on kyseiselle vesialueelle ja olosuhteisiin sopiva sekä antaa vuokralaiselle riittävä opastus sen käyttöön.

– Liikenne vesillä on yhteispeliä, ja tätä kannattaa toteuttaa myös vuokrauksessa. Veneen omistajan ja vuokraajan kannattaa ennalta keskustella tarkkaan veneestä ja sen käytöstä, jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä ja saataisiin ehkäistyä myös onnettomuuksia.

LähiTapiola kokosi listan asioita, jotka on hyvä muistaa, jos on antamassa tai ottamassa vesikulkuneuvoa vuokralle.

Muista nämä, kun olet antamassa venettäsi vuokralle

• Varmista kunto ja varusteet. Varmista, että vene on luovutushetkellä kunnossa ja täyttää lain turvallisuus- ja varustevaatimukset. Tapaa vuokraaja luovutuksen yhteydessä, jos mahdollista, niin veneeseen ja turvavarusteisiin on mahdollista tutustua yhdessä.

• Tutustu vuokraajaan. Tiedustele vuokrauksesta kiinnostuneelta hänen veneilytaustastaan ja -kokemuksestaan. Varmoja merkkejä tästä ovat esimerkiksi suoritetut veneilykurssit tai -tutkinnot. Välityspalvelusta voi myös löytyä veneily-CV.

• Tarkista vuokraajan ikä. Rekisteröityä moottorivenettä saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.

• Tee kirjallinen sopimus. Se ehkäisee epäselvyyksiä ja esimerkiksi tilanteita, ettei vuokralainen palaisi takaisin veneen kanssa. Veneen tarkastus on hyvä tehdä vuokrauksen alussa ja lopussa ja katsoa ennen vesille lähtöä yhdessä mahdolliset vanhat naarmut tai kolhut.

• Varmista vakuutusturvan riittävyys. Venevakuutus ei pääsääntöisesti kata vuokraustoiminnassa sattuneita vahinkoja, ellei tästä ole erikseen ilmoitettu ja sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Jos vakuutuksen voimassaolo on laajennettu vuokraustoimintaan, niin vakuutus kattaa myös vuokralaisen käytössä tapahtuneet vahingot. Tarkista samalla vakuutuskirjasta, että vakuutuksen laajuus ja korvausmäärä on veneellesi riittävä. Ole mahdollisista muutostarpeista yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

Muista nämä, kun olet vuokraamassa venettä

• Varmista kunto ja varusteet. Varmista, että vene on luovutushetkellä kunnossa ja täyttää yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset. Muista, että päällikön roolissa olet vesillä lain mukaan vastuussa veneen ja matkustajien turvallisuudesta eli vastaat, että esimerkiksi pelastusliivit ovat tarvittaessa käytössä. Jos veneessä ei ole esimerkiksi lain edellyttämää käsisammutinta tai jotain välinettä veden poistoon, kysyä asiasta vuokraajalta.

• Varmista vuokraavan tahon luotettavuus. Tee sopimus kirjallisesti. Muista, että sinulla on oikeus saada riittävä opastus veneen turvalliseen käyttöön.

• Varmista vakuutusturvan kattavuus. Korvaahan veneen vakuutus myös vuokralaisen käytössä sattuneita vahinkoja? Jos veneen vuokralle ottanut aiheuttaa vesillä ulkopuoliselle vahingon, se voidaan korvata veneen vastuuvakuutuksesta.

• Varovaisesti vesillä. Vuokraveneestä on hyvä pitää huolta kuin omastaan. Muista, että vuokralaiseen pätevät vesillä samat säännöt, velvoitteet ja vakuutusehdot kuin veneen omistajaan. Alkoholipitoiset juomat kannattaa jättää rantaan.