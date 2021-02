Vuokra-asunnoissa muutos: ”Monella on sulattelemista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuokra-asunnoista on nyt enemmän tarjontaa kuin aiemmin.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsolan mukaan vuokra-asuntojen tarjonnassa on tapahtunut selkeä muutos viime vuosikymmenien aikana.

– 2000-luvun aikana vuokra-asuntojen määrä on kasvanut noin 25 prosenttia noin 800 000 asunnosta miljoonaan asuntoon. Syynä on ollut vuokra-asuntopula ja matalan korkotason siivittämä asuntosijoitusbuumi, joka on vaikuttanut yksityishenkilöiden, instituutioiden ja asuntorahastojen innokkaan asuntosijoittamisen takana, Metsola kirjoittaa Vuokraturvan blogissa.

– Asuntosijoitusbuumi on lisännyt vuokra-asuntojen tarjontaa niin paljon, että tarjonnan lisäys on paitsi paikannut valtion tukemien Ara-asuntojen lukumäärän samanaikaisen vähentymisen, lisäksi nostanut vuokra-asuntojen yhteismäärää huimalla 200 000 asunnolla.

Ero aiempaan on Metsolan mukaan merkittävä.

– Vuokrasääntely purettiin Suomessa 1995, ja kasvukeskusten vuokrat ovat nousseet yhtäjaksoisesti siitä alkaen. Nyt vuokranantajien ja asuntosijoittajien on kuitenkin vuokra-asuntopulan poistumisen myötä totuttava uudenlaiseen tilanteeseen.

Metsola vertaa aiemmin vallalla ollutta tilannetta vuokra-asuntomarkkinoilla neuvostoliittolaiseen kauppaan. Tällä hän tarkoittaa sitä, että tarjontaa oli niukasti ja sitä tavoittelevien jono pitkä.

– Neuvostokaupassa kaikki meni mitä tarjolle tuli, ja laadusta tai hinnasta napiseva sai siirtyä tyhjin käsin syrjään seuraavan jonottajan tieltä. Nyt suomalainen vuokra-asuntomarkkina on kuin nykyaikainen valintamyymälä. Tuotteet maksavat markkinahinnan, mutta valinnanvaraa on ja vertailu kannattaa.

Metsolan mukaan osalla vuokranantajista on muutoksessa sulattelemista. Hänen mukaansa vanhan haikailu ei kuitenkaan hyödytä ja voi olla haikailijan kannalta jopa vahingollista.

– Aikojen muutokseen on osattava sopeutua, kuten kaikilla muillakin toimialoilla. Muutos on syytä nähdä suomalaisen asuntomarkkinan terveenä kehityksenä, joka hyödyttää niitä, jotka haluavat aidosti palvella asiakkaitaan ja ymmärtää heidän tarpeitaan.