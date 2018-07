Vuodettu lakiluonnos: Donald Trump haluaa USA:n irti WTO:sta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi laki antaisi Yhdysvaltojen sanella kauppaehtonsa ja poiketa maailman kauppajärjestö WTO:n säännöistä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on määrännyt hallintonsa valmistelemaan lain, jolla Yhdysvallat hylkäisi maailman kauppajärjestö WTO:n keskeiset säännöt.

Axiosille vuodettua lakiluonnosta kuvataan ”tyrmääväksi”. United States Fair and Reciprocal Tariff Act -nimellä kulkeva laki antaisi voimaan tullessaan presidentti Trumpille yksipuolisesti vatluudet poiketa sekä WTO:n sitovista tullien ylärajoista sekä MFN-periaatteesta (most favored nation). Niin kutsutun suosituimmuusperiaatteen mukaan jäsenvaltion on annettava yhdelle maalle myöntämänsä edut kaikille muillekin jäsenille.

– Tämä olisi sama kuin WTO:sta ja sen puitteissa antamistamme sitoumuksista eroaminen ilman että oikeasti ilmoitamme vetäytymisestämme, eräs lakiluonnokseen perehtynyt lähde toteaa.

Hän kutsuu lakia hulluksi. Lähde kuitenkin myös toppuuttelee, ettei Yhdysvaltain edustajainhuone voisi koskaan antaa presidentille tällaista valtaa.

Valkoisen talon tiedottaja Lindsay Walters toteaa, ettei presidentti Trumpin käsitys maailmankaupan säännöistä ole mikään salaisuus.

– Presidentti on turhautunut Yhdysvallat altavastaajan asemaan panevien tullien epäreiluun epätasapainoon. Hän on pyytänyt tiimiään kehittämään ideoita tilanteen korjaamiseksi ja luomaan maille yllykkeitä tulliensa alentamiseen. Nykyjärjestelmä ei anna Yhdysvalloille mitään valtaa tai toisille maille mitään yllykkeitä, Walters sanoo.

Hänen mukaansa lakiluonnosta ei tule pitää vielä ”sovittuna juttuna”.