Vuodettu Brexit-paperi ennustaa kuluttajapaniikkia ja ruokapulaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sopimuksettoman EU-eron varoitetaan johtavan talous- ja turvallisuusongelmiin.

Sopimukseton ero EU:sta voi johtaa Britanniassa muun muassa kuluttajapaniikkiin ja ruokapulaan sekä turvallisuusongelmiin, Britannian hallituksen asiakirja (kuva alla) paljastaa.

Sky Newsille vuodettu sisäiseen käyttöön tarkoitettu ja arkaluontoiseksi-merkitty paperi sisältää lyhyet ennusteet sopimuksettoman Brexitin konkreettisista vaikutuksista ensimmäisenä päivänä, kahden viikon jälkeen ja kuukauden päästä eron voimaan astumisesta.

Sky Newsin mukaan kyseessä on ensimmäinen julki tullut virallinen asiakirja, johon on koottu ennusteita siitä, millaisia vaikutuksia erolla voisi pahimmassa tapauksessa olla. Asiakirja on laadittu Britannian edellisen pääministeri Theresa Mayn hallinnon viimeisinä viikkoina.

Paperissa arvioidaan lyhyesti vaikutuksia rajaan, ihmisiin, Pohjois-Irlantiin, turvallisuuteen, dataan ja talouteen. Verkkouutiset keräsi alle joitain poimintoja asiakirjasta.

Ensimmäinen päivä

– Tavara- ja matkustajavirta Britanniasta Euroopan unioniin hidastuu. Ylimääräisiä menettelyjä rajalla. Brittialuksilla ei mahdollisesti enää pääsyä EU:n vesille ja toisin päin.

– Britannian kansalaiset EU:ssa voivat menettää oleskeluoikeutensa ja oikeutensa palveluihin.

– Rajan ylittävä maatalouskauppa (Pohjois-Irlannin kanssa) käytännössä loppuu. Muu kauppa hidastuu.

– Rahoitusmarkkinoiden häiriöitä.

Kaksi viikkoa

– Mahdollista kuluttajapaniikkia ja ruokapulaa, jopa alueilla, joihin raja ei suoraan vaikuta.

– Mahdollisesti kasvanut vakavan järjestäytyneen rikollisuuden riski, mukaan lukien ihmisten salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa.

– Laittomat datan siirrot Britanniaan voivat johtaa EU-viranomaisten väliintuloon. Tietoliikenteen häiriöitä.

– Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkuu, mahdollisia häiriöitä velkamarkkinoilla

Kuukausi

– (Pohjois-Irlannin) pienyritykset hätätilassa.

– Britannian kansalaiset eivät pysty täyttämään EU:n jäsenvaltioiden uusia oleskeluluvan edellytyksiä ja saattavat alkaa palata Britanniaan tai pyytää apua hallitukselta.

– Kasvaneisiin poliisin resurssitarpeisiin ei voida vastata kestävästi, operatiivisten aukkojen määrä kasvaa.

– Punnan kurssi vakiintuu alemmalle tasolle (Britannian keskuspankin arvio viittaa pahimmassa tapauksessa 25 prosenttiin). Keskuspankin arvio ennustaa lyhyen tähtäimen liike-elämän häiriön olevan todennäköinen. Tämä voi johtaa tukitarpeisiin Kingfisherin (talouden vauhdittamiseksi Brexitin jälkeen kaavailtu ohjelma) kautta.

UK government document obtained @SkyNews warns of potential consumer panic, food shortages & possible increased people smuggling following no-deal #Brexit. https://t.co/94MiyB5Sq2 pic.twitter.com/s56bZ4jJYC — Jon Williams (@WilliamsJon) August 1, 2019