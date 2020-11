Vuoden kauppakeskus löytyi Rovaniemeltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauppakeskus Rinteenkulman panostus alueellisiin vahvuuksiin sai erityista kiitosta kilpailun tuomaristolta.

Rovaniemellä sijaitseva Rinteenkulma on voittanut Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun. Kauppakeskuksen viime vuosien menestyksen taustalla on Suomen Kauppakeskusyhdistyksen mukaan rohkea ja paikallisuuteen nojaava konseptointi, jonka myötä Rinteenkulman ovat löytäneet niin asiakkaat kuin vuokralaiset.

Tuomaristolta satoi kiitosta erityisesti Rinteenkulman panostuksesta alueellisiin vahvuuksiin ja niiden nostamista kilpailuvaltiksi kaupan markkinan murroksessa.

– Rinteenkulmalla on ollut uskallusta investoida ja uusiutua vaikeassa tilanteessa, joka on todistetusti tuottanut onnistuneen lopputuloksen. Paikallisuuteen panostaminen näkyy vahvasti esimerkiksi kuluttajatrendeissä, mutta harvoin kohtaa tällaista menestystarinaa. Konsepti on myös monistettavissa ympäri Suomea, joten esimerkillinen teko kauppakeskukselta, toteaa tuomariston puheenjohtaja Tero Helenius tiedotteessa.

Kilpailussa palkittiin lisäksi kaksi muuta kauppakeskusta kunnia- ja rohkeusmaininnoilla. Kunniamaininnan vastuullisuudesta sai Turussa sijaitseva Hansakortteli, joka tekee yhteistyötä kehitysvammaisten työllistymistä ja elämänhallintaa tukevan Pannukahvila Ihme & Kumman kanssa kauppakeskuksen tiloissa. Rohkeusmaininnalla palkittiin oululainen Kauppakeskus Valkea, joka on kehittänyt erityisesti lapsiperheille elämyksellisiä vierailukokemuksia kauppakeskuksessa.

Kilpailun järjestää Suomen Kauppakeskusyhdistys.