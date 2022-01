VU:n kysely: Hoitoon halutaan nopeasti, palvelun tuottajalla ei väliä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisista kaksi kolmesta katsoo, ettei sillä ole väliä, tuottaako palvelun yksityinen vai julkinen.

Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että tärkeintä on päästä nopeasti hoitoon eikä sillä ole väliä, tuottaako palvelun yksityinen vai julkinen taho. Verkkouutiset selvitti suomalaisten näkemyksiä asiasta Taloustutkimuksella teettämässään kyselyssä.

Vastaajille esitettiin väite Ei ole väliä, tuottaako palvelun yksityinen vai julkinen taho, kunhan hoitoon pääsee nopeasti. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 36 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 32 prosenttia. Täysin eri mieltä väitteestä oli kahdeksan prosenttia ja jokseenkin eri mieltä 20 prosenttia.

Ainoastaan neljä prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Vastaajien ikä vaikutti jossain määrin tuloksiin, vaikka kaikissa ryhmissä valtaosa piti hoitoon pääsyn nopeutta olennaisena riippumatta palvelun tuottajasta. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten niitä, jotka olivat väitteen kanssa täysin samaa mieltä.

Vasemmistoliiton kannattajat erottuvat

Puolueiden kannattajista kyselyssä erottuivat vasemmistoliiton tukijat. Heistä vain 28 prosenttia yhtyi kyselyssä esitettyyn väitteeseen, kun 69 prosenttia oli siitä täysin tai jokseenkin eri mieltä. Muiden puolueiden kannattajista yli puolet katsoi, että tärkeintä on päästä hoitoon nopeasti eikä sillä ole väliä, tuottaako sen yksityinen vai julkinen taho.

Kokoomuksen kannattajista väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 87 prosenttia. Keskustan kannattajista väitteeseen yhtyi kolme neljästä ja perussuomalaisten kannattajista 71 prosenttia. Vihreiden kannattajista vastaava osuus oli 62 prosenttia ja SDP:n kannattajista 53 prosenttia.

Vasemmistoliiton jälkeen eniten väitteen kanssa eri mieltä olivat SDP:n kannattajat. Heistä 43 prosenttia oli väitteestä täysin tai jokseenkin eri mieltä.

– Tämä on aika selkeä tulos, kun kaksi kolmasosaa on väittämän kanssa samaa mieltä. Kyselystä näkee, että kansalaisia kiinnostaa hoitoon pääsy enemmän kuin se, kuka hoidon järjestää. Se on selkeästi olennainen asia kansalaisille, kommentoi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kyselyn tuloksia.

Tutkimuksen Verkkouutisille toteutti Taloustutkimus. Siihen haastateltiin puhelimitse 1 005 vastaajaa ja sen kohderyhmä edustaa 15-79-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Tiedot kerättiin 10.1-20.1.2022.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.