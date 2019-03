VU-vaalianalyysi: SDP on nousemassa Pirkanmaan ykköseksi

Kokoomus ja SDP kisaavat perinteisesti siitä, kumpi puolueista on suurempi Pirkanmaalla. Viime eduskuntavaaleissa kokoomus sai nelisen sataa ääntä enemmän kuin SDP. Kuntavaaleissa SDP puolestaan sai Tampereella sata ääntä enemmän kuin kokoomus ja nappasi pormestarin paikan. Tampereella annetaan melkein puolet Pirkanmaan äänistä. Nyt mielipidemittaukset suosivat SDP:tä.

Verkkouutisten vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella SDP saisi Pirkanmaalta yhden lisäpaikan eli viisi kansanedustajaa. Kuudeskaan kansanedustajan paikka ei ole kaukana, sillä ensimmäinen valitsematta jäävä olisi SDP:n ehdokas. SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Sanna Marinin uskotaan olevan Pirkanmaan ääniharava. Hän sai jo viimeksi 11 000 ääntä, mikä oli eniten koko vaalipiirissä. Marin on ollut esillä julkisuudessa tuuratessaan SDP:n sairauslomalla ollutta puheenjohtajaa Antti Rinnettä, ja häntä pidetään tulevana ministerinä.

Sanna Marin tuli tunnetuksi Tampereen kaupunginvaltuuston jämäkkäotteisena puheenjohtajana, kun hän laittoi valtuutetut kuriin maratonkeskustelussa raitiotien rakentamisesta vuonna 2016. Tamperelaiset palkitsivat hänet 5 800 äänellä kuntavaaleissa 2017. Marin pitää esillä tasa-arvoa ja ilmastoasioita. Hänellä on vuoden ikäinen lapsi ja hän on itse sateenkaariperheestä.

Myös muiden SDP:n istuvien kansanedustajien katsotaan olevan vahvoilla. Kansanedustaja Pia Viitanen sai viimeksi 8 500 ääntä. Hän toimi viime vaalikauden loppupuoliskon asunto-, kulttuuri- ja viestintäministerinä. Viitasta on kutsuttu SDP:n rakkikoiraksi. Hän on eduskunnan salikeskustelussa SDP:n tukipilareita. Viitanen on ollut eduskunnassa vuodesta 1995 lähtien. Hänellä on oma kannattajakuntansa ja hän on leimallisesti Tampereen Hervannan kaupunginosan edustaja.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson toimi viime vaalikauden alkupuolen opetusministerinä. Ministerikierrätyksen yhteydessä hänen tilalleen opetusministeriksi nimitettiin asunto- ja viestintäministerinä toiminut Krista Kiuru, jonka paikalle Pia Viitanen puolestaan nostettiin. Gustafsson on toiminut kansanedustajana vuodesta 1987 lähtien. Gustafsson sai viime eduskuntavaaleissa 6 792 ääntä, ja neljä vuotta aiemmin vain yhden äänen enemmän. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä laski. Joidenkin mielestä Gustafssonilla on pyörinyt sama levy jo liiankin pitkään.

Eduskunnan nuorin on mummojen suosikki

Viime vaaleissa eduskuntaan nousi nuorimpana kansanedustajana nyt 28-vuotias Ilmari Nurminen. Hän sai SDP:n listalla 5 100 ääntä. Ennen vaaleja Nurminen teki kansalaisaloitteen ympärivuorokautisessa hoidossa olevien lakisääteisestä oikeudesta ulkoiluun. Aloitteen allekirjoitti 15 000 ihmistä. Nurmisen kerrotaan olevan mummojen suosikki. Hän puolustaa vanhuksia ja omaishoitajia. Eläkeläisrouvat tekevät hänen vaalityötään ja Nurminen on profiloitunut erityisesti vanhusten asioissa. Viime kuntavaaleissa Nurminen oli Sastamalan ylivoimainen äänikuningas 1 300 äänellä.

SDP:lle tulossa olevalle viidennelle paikalle ei ole selvää nousijaa. Monet ehdokkaat ovat lähinnä paikallisesti tunnettuja. Viimeksi toiselle varasijalle jäi entinen kansanedustaja, liikunnanohjaaja Marko Asell. Hän tippui eduskunnasta yhden kauden jälkeen vuonna 2011 ja hänen äänimääränsä ovat olleet laskussa eduskunta- ja kuntavaaleissa. Asell paini hopeaa Atlantan olympialaisissa vuonna 1996. Hän seikkailee parhaillaan suomalaisten olohuoneissa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa, mikä saattaa tuoda Asellille uutta nostetta.

Mahdollisena läpimenijänä SDP:n listalta nostetaan esille Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. Hän sai kuntavaaleissa vaatimattomasti ääniä, mutta apulaispormestarina hän on usein julkisuudessa kommentoimassa hyvinvointipalveluihin liittyviä asioita. Loukaskorven laaja vastuualue kattaa paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut niin myös sivistys- ja kulttuuripalvelut. Hän on ammatiltaan lehtori.

SDP:n vaalimenestystä Tampereella saattaa varjostaa Atanas Aleksovskin tammikuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa saama ehdollinen vankeustuomion luottamusaseman väärinkäytöstä. Aleksovski joutui eroamaan sen vuoksi Tampereen kaupunginhallituksesta ja sen konsernijaostosta, mutta hän jatkaa toistaiseksi kaupunginvaltuutettuna. Hänen tuomiostaan on valitettu hovioikeuteen. SDP:n kärkiehdokkaat eivät kuitenkaan liity tapaukseen.

Entistä pormestaria pidetään todennäköisenä läpimenijänä

Kokoomus on pitämässä neljä paikkaansa, mutta Verkkouutisten laskelman perusteella kokoomuksen neljäs kansanedustaja valittaisiin eduskuntaan vaalipiirin viimeisenä.

Viimeksi kokoomuksen äänikuningatar oli kansanedustaja Sofia Vikman 9 500 äänellä. Vikman toimii kokoomusnaisten, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Hän on ollut esillä perhevapaauudistukseen ja maanpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä. Vikman toimi Tampereen Särkänniemen hallituksen puheenjohtajana, kun hallitus päätti lopettaa Särkänniemen delfinaarion toiminnan syksyllä 2015 ja kun delfiinien siirrosta Kreikkaan syntyi kohu seuraavana kesänä. Vikmanin äänimäärät ovat kasvaneet viime vaaleissa, mutta nyt kokoomuksen ehdokaslistalla on myös muita nousussa olevia naisia.

Todennäköisenä läpimenijänä pidetään valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) valtiosihteeriä Anna-Kaisa Ikosta. Ikonen on Tampereen entinen pormestari, joka joutui luopumaan paikastaan kokoomuksen hävittyä SDP:lle suurimman puolueen aseman äärimmäisen niukasti. Sen jälkeen Ikonen nimitettiin Tampereen yliopiston työelämäprofessoriksi. Ikonen sai kuntavaaleissa 3 650 ääntä. Eduskuntavaaleissa hän ei ole ollut aiemmin ehdolla. Ikonen on Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Kokoomuksen istuvat mieskansanedustajat ovat kaikki ehdolla. Viime eduskuntavaaleissa Pauli Kiuru, Harri Jaskari, Arto Satonen ja Kimmo Sasi saivat kaikki 5 000-6 000 ääntä. Pitkään kansanedustajana toiminut Sasi putosi yllättäen eduskunnasta, kun kokoomus menetti viidennen paikkansa.

Kokoomuksen istuvilla kansanedustajilla muitakin haastajia

Kansanedustaja Pauli Kiuru on kotoisin Valkeakoskelta. Hän on entinen huipputriathlonisti. Kiuru pitää esillä ympäristöasioita ja yrittäjyyttä eikä hän ole profiloitunut niinkään kokoomuslaisena.

Kansanedustaja Harri Jaskari Tampereelta tekee kovaa kampanjaa. Hän on yrityselämän puolestapuhuja ja ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin. Kuntaliiton toimitusjohtaja paikka meni vastikään Jaskarilta yllättäen sivu suun. Jaskarin mukaan häntä pidettiin liian radikaalina uudistajana. Jaskari on kokoomuksen entinen puoluesihteeri. Hän joutui luopumaan puoluesihteerin paikasta poliisitutkinnasta syntyneen julkisen kohun vuoksi vuonna 2006. Jaskarin entinen naisystävä syytti häntä parituksesta ja pahoinpitelystä. Jaskari sai lopulta tuomion laittomasta uhkauksesta. Sen jälkeen hänet valittiin eduskuntaan.

Kansanedustaja Arto Satonen on toiminut aiemmin tällä vaalikaudella kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja eduskunnan toisena varapuhemiehenä. Tällä hetkellä hän on suuren valiokunnan puheenjohtaja. Satonen on paneutunut maahanmuutto- ja sosiaaliturvakysymyksiin. Satosen äänimäärä laski viime eduskuntavaaleissa. Hän on kotoisin Sastamalan Vammalasta.

Kimmo Sasi ei ole nyt ehdolla, mutta hänen kerrotaan tukevan veljenpoikansa Ilkka Sasin kampanjaa. Ilkka Sasi on kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja, mutta toisaalta arvioidaan, että pelkkä Sasin nimi ei riitä läpimenoon. Kokoomuksella on muitakin istuvat kansanedustajat haastavia ehdokkaita ja puolueen listaa pidetään yleisesti kovana. Rikosylikomisario Jari Kinnusen Nokialta uskotaan keräävän hyvän äänipotin. Kinnunen johti Tesoman murhatutkintaa ja hän on ollut sen vuoksi esillä julkisuudessa. Yrittäjä Jocka Träskbäck Lempäälästä on tehnyt vaalikampanjaa jo pitkään. Hän on Stara.fi-viihdelehden päätoimittaja. Isoa vaalikampanjaa tekee myös diplomi-insinööri Juho Ojares Ylöjärveltä. Ojares on työskennellyt kouluikäisestä lähtien korjausrakentamiseen erikoistuneessa perheyrityksessä Ojares Oy:ssä.

Viime eduskuntavaaleissa lähes 4 000 ääntä kokoomuksen listalla kerännyt rehtori Leena Kostiainen on myös ehdolla. Kostiainen on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja ja entinen Tampereen apulaispormestari. Kokoomuksen puoluetoimistolla poliittisena sihteerinä nykyinen työskentelevä Jouni Markkanen sai viimeksi 2 600 ääntä. Kostiainen ja Markkanen ovat kummatkin Tampereen kaupunginvaltuutettuja.

Oras Tynkkynen tekee paluuta vihreiden listalta

Vihreät saisi kolme kansanedustajan paikkaa eli yhden enemmän kuin viime vaaleissa. Myös vihreillä on kova lista. Ehdolla ovat istuvat kansanedustajat Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen sekä entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen. Satu Hassilla on ehdokkaista ylivertainen kokemus: hän on toiminut puolueen puheenjohtajana, ympäristö- ja kehitysministerinä sekä europarlamentaarikkona. Hassi on pitänyt esillä erityisesti ympäristö- ja energiakysymyksiä. Vihreät lähti Paavo Lipposen II hallituksesta vastalauseena viidennen ydinvoimalan rakentamispäätökselle vuonna 2002, kun Hassi toimi ympäristöministerinä. Hassi uusii todennäköisesti paikkansa eduskunnassa.

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen on vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Hän nousi neljä vuotta sitten eduskuntaan Tampereen apulaispormestarin paikalta. Parviainen on ehdolla myös eurovaaleissa, mutta hän tavoittelee läpimenoa eduskuntavaaleissa ja asettaa eduskunnan etusijalle. Parviainen on työskennellyt aikoinaan Oras Tynkkysen eduskunta-avustajana. Parviaisen äänimäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime vaaleissa.

Oras Tynkkynen nousi eduskuntaan vuonna 2004, kun Satu Hassi valittiin europarlamenttiin. Hän luopui kansanedustajuudesta vuonna 2015. Tynkkynen ei ole juurikaan ollut esillä neljään vuoteen, mutta hän on aktivoitunut vaalikampanjansa myötä. Tynkkynen toimi Matti Vanhasen II hallituksen ilmastopoliittisena asiantuntijana. Tynkkynen työskentelee Sitran hiilineutraalin kiertotalouden vanhempana neuvonantajana ja hän on osakkaana ilmasto- ja ympäristöalan asiantuntijapalveluita tarjoavassa Tyrskyssä. Tynkkynen keräsi kuntavaaleissa Tampereella enemmän ääniä kuin Parviainen.

Vihreiden listalta ehdolla on myös 24-vuotias yhteiskuntatieteiden opiskelija Iiris Suomela, joka teki kovan tuloksen kuntavaaleissa. Hän keräsi lähes 2 000 ääntä ja peittosi Oras Tynkkysen ja Olli-Poika Parviaisen äänimäärät. Suomela nousi Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajaksi. Hän on profiloitunut punavihreäksi erityisesti Tampereen yliopistolla.

Ehdolla on myös kauppatieteiden maisteri Jaakko Mustakallio, joka sai kuntavaaleissa 1 200 ääntä. Mustakallio toimii Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Hän työskentelee Ellun Kanoissa. Nokialla kovaa kampanjaa tekee opettaja Piila Paalanen. Hän on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nokialla, missä vihreät on suurin puolue.