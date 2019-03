VU-vaalianalyysi: SDP hamuaa lisää, kokoomus pitää asemansa Hämeessä

Keskustakonkari jättää ammottavan aukon

Keskusta saisi kaksi paikkaa ja menettäisi yhden paikan. Toisenkaan paikan menettäminen ei ole mahdotonta, sillä Verkkouutisten laskelman perusteella vaalipiirin viimeinen paikka menisi keskustalle. Suomen pitkäaikaisin naiskansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Forssasta ei ole enää ehdolla. Anttila sai viimeksi 5 200 ääntä. Iso kysymysmerkki on, saako keskusta pidettyä Anttilan äänet listallaan.

Keskustan listan ykkönen oli viimeksi kansanedustaja Juha Rehula, joka keräsi 6 400 ääntä. Rehula on keskustan pitkäaikainen varapuheenjohtaja ja hänet tunnetaan maakunnan vahvana keskustavaikuttajana. Hän toimi vaalikauden alkupuolen hallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä ja vastasi karille ajaneen sote-uudistuksen valmistelusta. Kuntavaaleissa hollolalaisen Rehulan äänimäärä laski hieman. Myös kansanedustaja Martti Talja uusinee paikkansa. Talja meni viimeksi viimeisenä edustajana läpi Hämeen vaalipiiristä 3 700 äänellä. Kuntavaaleissa hän sai 1 100 ääntä Lahdessa. Talja on tehnyt uran erikoislääkärinä. Kansanedustajana hän ei ole juurikaan profiloitunut.

Kanta-Hämeen puolelta keskustan listalta ehdolla on sairaanhoitaja Johanna Häggman Forssasta. Hän sai 2 000 ääntä eurovaaleissa vuonna 2014, mutta hän ei ole ollut aiemmin ehdolla eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa hän sai 220 ääntä. Häggman on Sirkka-Liisa Anttilan entinen eduskunta-avustaja ja keskustan Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja. Hän ei kuitenkaan ole laajemmin tunnettu vaalipiirissä. Hämeenlinnasta ehdolla on keskustan entinen kansanedustaja Timo Kaunisto. Varsinais-Suomesta aikoinaan eduskuntaan valittu Kaunisto putosi eduskunnasta vuonna 2011. Kauniston avioeroa ja suhdetta vihreiden kansanedustajana samaan aikaan toimineen Kirsi Ojansuu-Kauniston kanssa ei edelleenkään pidetä helppona yhtälönä keskustan listalla.

Asikkalasta ehdolla on Hilkka Kemppi, joka tekee näkyvää kampanjaa. Hän on Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kemppi on toiminut aiemmin keskustanuorten ja keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana. Keskustan listalta ehdolla on myös kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski Hausjärveltä. Kiinteistökuningattarena tunnettu Liski on tuttu tv-ohjelmista. Liski tuomittiin vuoden 2018 lopussa 700 000 euron korvauksiin entiselle työnantajalleen Uudenmaan Vivalle muun muassa noudattamatta jätetystä irtisanomisajasta ja kilpailukiellon rikkomisesta. Liski on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen. Hän on keskustan kunnanvaltuutettu Hausjärvellä.

Vihreät saamassa takaisin paikan Hämeestä

Vihreät on saamassa yhden paikan Hämeen vaalipiiristä. Puolue menetti ainoan kansanedustajansa vaalipiiristä vuonna 2011, kun Kirsi Ojansuu-Kaunisto tippui eduskunnasta ryhdyttyään suhteeseen keskustan kansanedustajan Timo Kauniston kanssa. Pariskunta avioitui vuoden 2011 lopussa. Ojansuu-Kaunisto tavoittelee jälleen paikkaa eduskunnasta, mutta hänen äänimääränsä ovat laskeneet vaali vaalilta. Hän sai viimeksi eduskuntavaaleissa 1 700 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä nousi kuitenkin viimeksi ja hän oli vihreiden ykkönen Hämeenlinnassa 375 äänellä.

Vihreiden lista on hyvin tasainen eikä selvää ykkösnimeä ole. Jäsenäänestyksessä eniten ääniä keräsi anestesialääkäri Mirka Soinikoski. Viime eduskuntavaaleissa hän sai 825 ääntä. Kuntavaaleissa hän sai 300 ääntä Hämeenlinnassa ja hän toimii vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana. Soinikoskea pidetään todennäköisimpänä läpimenijänä vihreiden listalta. Asikkalasta ehdolla on varatuomari Juha Tapiola, joka työskentelee Lahden kaupunginreviisorina. Tapiola on Utsjoella syntynyt saamelainen. Riihimäeltä on ehdolla erityisluokanopettaja Sari Jokinen. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 1 800 ääntä, mikä oli eniten vihreiden listalla. Hän on Riihimäen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Vasemmisto ja KD yhden kärkiehdokkaan varassa

Vasemmistoliitto on saamassa yhden paikan, kuten viime vaaleissakin. Vasemmistoliiton kärkinimi on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. Hän sai viimeksi 5 500 ääntä. Kuntavaaleissa hän oli Riihimäen ääniharava 700 äänellä. Hänen äänimääränsä ovat kasvaneet selvästi viime vaaleissa. Pekonen on koulutukseltaan lähihoitaja. Hänen painopisteensä on sosiaali- ja terveyspolitiikassa, mutta eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän on ottanut kantaa myös yleispolitiikkaan. Vasemmistoliiton listalla Pekosella ei ole haastajia.

Myös kristillisdemokraatit ovat pitämässä yhden paikkansa. Kristillisdemokraattien selvä ykkösehdokas on entinen puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen. Räsänen sai viime vaaleissa sisäministerinä 7 500 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä laski noin sadalla äänellä 360 ääneen. Räsänen on ollut kansanedustaja vuodesta 1995 lähtien. Hän on ammatiltaan lääkäri.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen (7.3.2019) ja Helsingin Sanomien maaliskuun (20.3.2019) mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 21,2 %, kokoomuksen 17,2 %, keskustan 14,2 %, vihreiden 13,9 %, perussuomalaisten 12,2 %, vasemmistoliiton 8,9 %, RKP:n 4,6 %, kristillisdemokraattien 3,9 %, ryhmän muut 2,7 % ja sinisten 1,5 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.