VU-vaalianalyysi: Savo-Karjalassa kateissa keskustan manttelinperijät

Dekkareita kirjoittava poliisi voi yllättää kokoomuksen ehdokkaana

Kokoomus on saamassa kaksi paikkaa, kuten viimeksikin. Kummatkin kokoomuksen istuvat kansanedustajat Markku Eestilä ja Sari Raassina ovat ehdolla. Eestilä on toisen kauden kansanedustaja ja ensimmäinen eduskuntaan valittu eläinlääkäri. Hän on keskittynyt maa- ja metsätalous-, kalastus- ja liikenneasioihin. Iisalmelainen Eestilä saattaa periä Seppo Kääriäisen ääniä. Eestilä on entinen keskustalainen. Iisalmesta kokoomuksen listalla on myös maanviljelijä Antti Sarvela, joka saattaa miellyttää keskustalaisia äänestäjiä.

Syöpätautien erikoislääkäri ammatiltaan oleva Sari Raassina on Kuopiosta. Hän toimii kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja on perehtynyt sosiaali- ja terveysasioihin. Temperamenttisena tunnetun Raassinan äänimäärä puolittui viime kuntavaaleissa. Kovana haastajana pidetään poliisi-kirjailija Marko Kilpeä, joka sai kokoomuksen listalla eniten ääniä kuntavaaleissa Kuopiossa. Kilpi on ollut mukana Poliisit-televisiosarjassa ja hän kirjoittaa dekkareita. Myös liiketoimintajohtaja Miia Eskelinen-Fingerroos tekee näkyvää kampanjaa. Eskelinen-Fingerroosilla on samankaltainen menevän nuoren naisen profiili kuin keskustan Sallamaarit Markkasella.

Pohjois-Karjalan puolella kokoomuksella on täytettävänään Pekka Ravin jättämä aukko. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja eduskunnan varapuhemiehenä toiminut Ravi putosi yllättäen eduskunnasta viime vaaleissa ja jätti sen jälkeen politiikan. Selvää nousijaa Pohjois-Karjalan puolella kokoomuksella ei ole. Luokanopettaja Heli Hjälm Joensuusta sai viime eduskuntavaaleissa 1 800 ääntä. Ehdolla on myös kokoomuksen hallintopäällikkö ja Verkkouutisia kustantavan Kansalliskustannus Oy:n toimitusjohtaja Timo Elo, jolla on pitkä tausta Joensuun kuntapolitiikasta ja maakunnallisista tehtävistä. Elo selostaa myös koripallojoukkue Katajan ottelut.

Viimeinen läpimenijä olisi vihreiden toinen kansanedustaja

Vihreillä on mahdollisuus nostaa paikkamääräänsä yhdestä kahteen. Verkkouutisten ennusteen mukaan vaalipiirin viimeinen läpimenijä olisi vihreiden toinen kansanedustaja ja ensimmäisenä rannalle jäisi SDP:n neljäs mahdollinen kansanedustaja. Vihreiden selvä ykkösehdokas on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen, jonka äänimäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Viime kuntavaaleissa Mikkonen oli Joensuun ääniharava lähes samalla äänimäärällä SDP:n Merja Mäkisalo-Ropposen kanssa. Mikkonen on koulutukseltaan biologi.

Pohjois-Savon puolella varakansanedustajaksi jäi viimeksi tekniikan tohtori Harri Auvinen, joka työskentelee tutkimuspäällikkönä Savonia ammattikorkeakoulussa vastaten bio- ja kiertotalouden painoalasta. Auvinen oli kuntavaaleissa vihreiden listan ykkönen ja vaikuttaa nyt Kuopion kaupunginhallituksen jäsenenä. Kuopiossa on ehdolla myös yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Willman, joka sai kuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä vihreistä. Myös hän on kaupunginhallituksessa.

Vasemmistoliitto on pitämässä yhden paikkansa. Viimeksi eduskuntaan nousi 2 100 äänellä Matti Semi, joka toimii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Ennen valintaansa Semi työskenteli Rakennusliiton luottamusmiehenä. Semi on myös entinen nyrkkeilijä. Semi sai valtaosan äänistään kotikaupungistaan Varkaudesta, missä ehdolla on myös SDP:n ay-aktivisti Timo Suhonen. Joensuusta Semin voi haastaa Anni Järvinen, joka on toiminut pitkään valtuutettuna ja nyt myös kaupunginhallituksessa. Järvisellä on ollut useita luottamustoimia Itä-Suomen yliopistossa ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Hän on opiskellut venäjän kieltä ja kulttuuria.

KD:n listalta voi nousta eduskuntaan pienelläkin äänimäärällä

Vasemmistoliiton ehdokkaana on myös perussuomalaisista loikannut varhaiskasvatuksen opettaja Marjaana Mikkonen. Mikkonen ylsi viime vaaleissa perussuomalaisten varakansanedustajaksi 4 700 äänellä. Vielä kuntavaaleissa hän oli perussuomalaisten ehdokkaana Kuopiossa. Hänen läpimenoonsa vasemmistoliiton listalta ei uskota, mutta hän saattaa yllättää.

Kristillisdemokraatit saavat edelleen yhden paikan. Savo-Karjalan vaalipiirin äänikuningatar viime vaaleissa oli KD:n puheenjohtaja Sari Essayah yli 11 000 äänellä. Essayah on kävellyt kilpaurallaan EM- ja MM-kultaa. Yli puoluerajojen arvostetun Essayahin menestykseen uskotaan tälläkin kertaa. Samalla kuitenkin ihmetellään, miten Essayah selittää äänestäjille aikomuksensa olla tarvittaessa ehdolla myös EU-vaaleissa. Viimeksi KD:n listalla kaikki muut ehdokkaat jäivät muutamaan sataan ääneen. Jos Essayah lähtisi europarlamenttiin, eduskuntaan saattaisi nousta varakansanedustaja hyvinkin pienellä äänimäärällä. Esille nostetaan kuopiolainen lääkäri ja pastori Björn Cederberg ja joensuulainen päiväkodin johtaja ja gospelmuusikko Kikkis Mikkola.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen (7.2.2019) ja Helsingin Sanomien (21.2.2019) helmikuun mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,5 %, kokoomuksen 18,0 %, keskustan 15,2 %, vihreiden 14,1 %, perussuomalaisten 11,7 %, vasemmistoliiton 8,7 %, RKP:n 4,2 %, kristillisdemokraattien 3,8 %, ryhmän muut 2,8 % ja sinisten 1,2 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.