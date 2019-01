VU-vaalianalyysi: PS ja vasemmisto kisaavat Lapin viimeisestä paikasta

Keskusta sai viime vaaleissa neljä kansanedustajan paikkaa Lapista. Valituksi tulivat Katri Kulmuni, Paavo Väyrynen, Eeva-Maria Maijala ja Markus Lohi. Tällä hetkellä keskustalla on kuitenkin vain kolme paikka, koska Paavo Väyrynen erosi keskustasta ja edustaa nyt omaa Seitsemän tähden liikettään. Valtaosan vaalikautta eduskunnassa istui Väyrysen sijaan varaedustaja Mikko Kärnä.

Keskustalle ennustetusta kolmesta paikasta kamppailevat vahvimmin istuvat kansanedustajat Katri Kulmuni, Eeva-Maria Maijala ja Markus Lohi sekä paluuta eduskuntaan yrittävä Mikko Kärnä.

Kulmuni oli viime vaaleissa yllättäen keskustan ja koko vaalipiirin ääniharava 9 700 äänellä. 31-vuotias torniolainen on keskustan varapuheenjohtaja, mutta hänen äänimääränsä ennustetaan laskevan, koska paikalliset katsovat hänen hoitaneen huonosti Meri-Lapin sairaalakiistan. Kiistan seurauksena Kemin-Tornion alueen kunnat päättivät ulkoistaa sote-palvelunsa Mehiläisen kanssa perustettavalle yhteisyritykselle. Toisaalta arvellaan, että Kulmuni saattaa periä osan Uudenmaan vaalipiiriin siirtyvän Paavo Väyrysen lähes 7 000 äänen potista.

Muinaista metsälappalaisten sukua oleva Eeva-Maria Maijala sai viimeksi 5 500 ääntä, kun keskustanaiset keskittivät äänensä hänelle. Hänen näyttönsä kansanedustajana arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Maijala on kotoisin Savukoskelta, jossa on vain tuhat asukasta. Pienen paikkakunnan erikoisuus on, että sieltä on kaksi kansanedustajaa. Toinen on vasemmistoliiton Markus Mustajärvi.

Mikko Kärnä saattaa yllättää

Rovaniemeltä kotoisin oleva Markus Lohi sai viimeksi 4 800 ääntä. Hän on vakiinnuttanut asemansa Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana. Yrittäjähenkinen Lohi on saanut vaalipäällikökseen viime eduskuntavaaleissa 3 000 ääntä keränneen Liisa Ansalan, jonka äänten toivotaan ropisevan Lohen laariin.

Väyrysen varamies kapteeni Mikko Kärnä loi itselleen maineen kansanedustajana päivittäisillä kannanotoillaan ja puolustamalla sosiaalisessa mediassa Katalonian oikeutta itsenäisyyteen. Kärnä saattaa yllättää isolla äänipotilla.

Keskustan haasteena Lapissa on saada ehdokaslista täyteen, sillä listalla on jo neljä vahvaa läpimenijäehdokasta. Listalla on auki vielä viisi paikkaa ja jos nimekkäitä ehdokkaita ei saada, neljännestä kansanedustajan paikasta ei kannata edes haaveilla.

Vasemmistoliitolla on mahdollisuudet saada toinenkin kansanedustaja Lapista. Neljännen kauden kansanedustajan Markus Mustajärven äänimäärä 5 700 oli viime vaaleissa lähes kaksi tuhatta ääntä pienempi kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa hän sai vasta 6. eniten ääniä Savukoskella.

Viime viikonloppuna ehdolle suostui insinööri Sari Moisanen, joka luopui viime syksynä valtaosasta luottamustehtävistään. Moisanen ylsi viime eduskuntavaaleissa varakansanedustajaksi lähes 4 200 äänellä. Kemissä hän oli kuntavaalien ääniharava. Vasemmistoliitto havittelee kahta edustajaa ja taistelee vaalipiirin viimeisestä kansanedustajan paikasta perussuomalaisten kanssa.