VU-vaalianalyysi: Kokoomus kiinni ykkössijassa Uudellamaalla

Perussuomalaisten kärkinimet siirtyivät sinisiin

Perussuomalaiset saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella viisi paikkaa eli kaksi paikkaa vähemmän kuin viimeksi. Uudenmaan vaalipiirin ääniharava oli viime vaaleissa perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Timo Soini, joka sai 29 500 ääntä. Listan kakkonen oli nykyinen puolustusministeri Jussi Niinistö 11 800 äänellä. He ovat kummatkin siirtyneet sinisiin, kuten myös kansanedustaja Simon Elokin. Veera Ruoho puolestaan siirtyi kokoomukseen. Perussuomalaiset on kuitenkin ottamassa kovan loppukirin.

Viimeksi valituista perussuomalaisten kansanedustajista neljä on lähtenyt pois puolueesta. Jäljelle jääneet kolme kansanedustajaa uusinevat paikkansa. Perussuomaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Leena Meren uumoillaan nousevan perussuomalaisten listan ykköseksi. Hän nousi varasijalta eduskuntaan heti vaalien jälkeen, kun kansanedustajaksi valittu Pirkko Ruohonen-Lerner lähti Euroopan parlamenttiin eduskuntaan nousseen Sampo Terhon tilalle. Leena Meri sai viimeksi ensikertalaisena 2 500 ääntä eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa hän nousi Hyvinkään ääniharavaksi 940 äänellä. Meri on saanut näkyvyyttä eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja hän on toiminut perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Koulutukseltaan hän on varatuomari.

Perussuomalaisten puoluesihteerin Riikka Slunga-Poutsalon arvellaan nousevan perussuomalaisten listan kärkisijoille Leena Meren ohella. Slunga-Poutsalo oli ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2011 ja keräsi 2 300 ääntä. Kansanedustajan paikka jäi silloin reilun 200 äänen päähän. Kuntavaaleissa hän sai 540 ääntä Lohjalla. Slunga-Poutsalo aikoo luopua puoluesihteerin tehtävistä ensi kesän puoluekokouksessa.

Kansanedustaja Mika Niikko on ehdolla Vantaalta. Hän sai viimeksi eduskuntavaaleissa 4 300 ääntä. Kuntavaaleissa Niikko oli perussuomalaisten ääniharava 1 300 äänellä. Hänen äänimäärissään on nouseva trendi. Niikko on lähtöisin alkoholistiperheestä ja hänellä on nuoruudestaan rikostuomioita ja taustaa päihteidenkäytöstä. Hänen elämänsä suunnan muutti kuitenkin uskoontulo. Niikko on helluntailainen.

Kansanedustaja Arja Juvonen on ehdolla Espoosta. Hän sai viimeksi eduskuntavaaleissa 2 900 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä laski hieman 580 ääneen. Juvonen on koulutukseltaan vanhustyön asiantuntija ja perushoitaja. Hän on toiminut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perussuomalaisten listalta ehdolla on myös perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra Kirkkonummelta. Purra on valmistellut muun muassa perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmaa. Purra sai kuntavaaleissa 250 ääntä. Nurmijärveltä ehdolla on perussuomalaisten työmies Matti Putkonen. Putkonen isännöi verkossa suorana lähetettävää työmiehen tuumaustuntia, jolla perussuomalaiset tiedottavat ajankohtaisista asioista. Putkonen on SAK:laisen Metalliliiton entinen viestintäpäällikkö. Nurmijärveltä on ehdolla myös sairaanhoitaja Maiju Tapiolinna, joka nosti kuntavaaleissa äänimääräänsä 560 ääneen. Tapionlinna sai viime eduskuntavaaleissa 1 400 ääntä. Tuusulasta on ehdolla Ari Koponen, joka tunnetaan paremmin hyväntekijä Brother Christmasina. Koposta vastaan nostettiin vastikään syytteitä rahankeräysrikoksista, mutta epäily törkeästä kirjanpitorikoksesta ei johtanut syytteeseen.

RKP:n Anders Adlercreutz on kovassa nosteessa

RKP saisi vaalipiirikohtaisen laskelman mukaan kolme paikkaa eli yhden vähemmän kuin viime vaaleissa. Viimeksi RKP:n ääniharava oli silloinen puolustusministeri ja puolueen puheenjohtaja Carl Haglund, joka keräsi 21 500 ääntä. RKP:n kokonaisäänimäärä kasvoi edellisistä vaaleista yli kymmenellä tuhannella äänellä. Haglund turhautui politiikkaan, kun RKP joutui oppositioon ja hän siirtyi yrityselämän puolelle kesäkuussa 2016.

RKP:n kansanedustajapaikoista kamppailee neljä istuvaa kansanedustajaa, joista yksi saattaa pudota eduskunnasta. Kansanedustaja Anders Adlercreutz on kovassa nosteessa. Hän nousi viime vaaleissa eduskuntaan 3 300 äänellä viimeisenä RKP:n listalta. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä nousi 290 äänestä 1 800 ääneen Kirkkonummella. Hän tekee näyttävää kampanjaa isolla rahalla. Kaksikielistä Adlercreutz voi kerätä myös suomenkielisten ääniä. Adlercreutz on arkkitehti ja toinen pääosakas isänsä perustamassa arkkitehtitoimistossa. Hän on myös RKP:n varapuheenjohtaja.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist on kerännyt tasaisesti ääniä. Viime eduskuntavaaleissa hän sai 6 400 ääntä ja kuntavaaleissa 1 200 ääntä. Hän on Raaseporin kaupunginvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja. Kansanedustajana Blomqvist on ollut vuodesta 2007. Hän on ammatiltaan maanviljelijä.

Porvoosta ehdolla on kansanedustaja Mikaela Nylander. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 5 400 ääntä ja hänen äänimääränsä ovat nousseet. Kuntavaaleissa hän oli jälleen Porvoon ääniharava 1 300 äänellä. Nylander on Porvoon kaupunginvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2005.

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi Kauniaisista nousi eduskuntaan varasijalta Carl Haglundin tilalle. Rehn-Kiven äänimäärä laski viime eduskuntavaaleissa lähes tuhannella 2 500 ääneen. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä nousi hieman 360 ääneen. Hän on Kauniaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Myös Rehn-Kivi on arkkitehti. Hänen äitinsä on RKP:n entinen kansanedustaja ja puolustusministeri Elisabeth Rehn.

RKP:n listalta ehdolla ovat myös mallina tunnetuksi tullut yrittäjä Janina Fry (ent. Frostell), entinen NHL-jääkiekkoilija, yrittäjä Sean Bergenheim sekä hallitusammattilainen ja neuvonantaja Bo Harald, joka on toiminut aiemmin Nordean varatoimitusjohtajana. Haraldin reippaan oikeistolaiset mielipiteet ovat herättäneet huomiota. He ovat kaikki Espoosta.

Antti Kaikkonen nousemassa keskustan ykkösnimeksi

Keskusta menettäisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella yhden paikan ja saisi kolme paikkaa. Liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Anne Berner ei enää ehdolla eduskuntaan. Hän sai viimeksi 9 700 ääntä keskustan listalla, mikä oli kolmanneksi eniten.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen uumoillaan nousevan keskustan listan ykköseksi tällä kertaa. Hänen äänimääränsä kasvoi viime eduskuntavaaleissa 3 900 äänestä 10 600 ääneen. Kaikkosen äänimäärä nousi myös kuntavaaleissa Tuusulassa 760 ääneen. Kaikkonen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 lähtien. Kaikkonen sai aikoinaan osansa vaalirahakohusta. Vuonna 2013 hän sai ehdollisen vankeusrangaistuksen luottamusaseman väärinkäytöstä vaalirahaa jakaneen Nuorisosäätiön puheenjohtajana. Syytteen seurauksena Kaikkosen ja hänen vaimonsa Satu Taiveahon (sd.) adoptiohaaveet kariutuivat. Heistä tuli sittemmin sijaisvanhempia, mutta avioliitto on päättymässä eroon. Tällä vaalikaudella Kaikkonen on kartuttanut poliittista uskottavuuttaan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja hän on noussut keskustan poliitikkojen eturiviin.

Eduskuntaan paluun tehnyt entinen keskustan puheenjohtaja ja pääministeri Matti Vanhanen sai viimeksi 11 300 ääntä, millä irtosi keskustan listan kärkipaikka. Ollessaan ehdolla edellisen kerran vuonna 2007 Vanhanen sai 24 100 ääntä. Vanhanen toimi vaalikauden alussa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana, mutta hän luopui tehtävästä keskittyäkseen ehdokkuuteensa presidentinvaaleissa. Vanhanen jäi presidentinvaaleissa 2018 viidennelle sijalle. Hän sai 12 000 ääntä Uudeltamaalta. Kuntavaaleissa Vanhanen sai 650 ääntä Nurmijärveltä.

Kansanedustaja Eerikki Viljanen nousi viimeksi eduskuntaan 2 900 äänellä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä kasvoi 470 ääneen ja hän toimii Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Viljanen on maanviljelijä ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) valtuuskunnan puheenjohtaja. Myös Viljasen uskotaan uusivan paikkansa edellyttäen, että keskusta saa kolme paikkaa.

Listan neljännelle sijalle voi yltää työturvallisuuspäällikkö Outi Lankia, joka sai viime eduskuntavaaleissa 2 200 ääntä. Kuntavaaleissa hän sai 590 ääntä Porvoossa.

Vasemmistoliiton varaedustajalla sauma nousta eduskuntaan

Vasemmistoliitto saisi yhden lisäpaikan eli yhteensä kaksi paikkaa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila ei asettunut enää ehdolle perhesyiden vuoksi. Uotila sai viimeksi 3 200 ääntä.

Varakansanedustajana kahdeksan vuotta olleen toiminnanjohtaja Jussi Saramon uskotaan nousevan nyt eduskuntaan. Saramo sai viimeksi 2 900 ääntä ja hänen äänimääränsä laski hieman. Kuntavaaleissa hän sai 790 ääntä Vantaalla. Saramo on työskennellyt kulttuuri- ja opetusministeri Paavo Arhinmäen (vas.) erityisavustajana. Nykyisin Saramo toimii vähävaraisille tuettuja lomia kotimaassa järjestävän Solaris-lomien toiminnanjohtajana.

Toisesta kansanedustajan paikasta kisaa kolmanneksi eniten ääniä vasemmistoliiton listalla viimeksi saanut Pia Lohikoski Keravalta. Hän keräsi 2 400 ääntä. Lohikoski toimii vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajana. Hän työskentelee järjestöpäällikkönä Vuokralaiset VKL ry:ssä ja hän on ay- ja kansalaisaktiivi. Uotilan kotikaupungista Espoosta vahvoilla arvioidaan olevan lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jaana Wessmanin. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 1 100 ääntä ja kuntavaaleissa 386 ääntä. Vantaalta ehdolla on myös toimittaja Antero Eerola. Hänen äänimääränsä laski viime eduskuntavaaleissa 1 300 ääneen. Kuntavaaleissa hän keräsi 780 ääntä.

Eduskuntaan pyrkii myös vasemmistoliiton entinen europarlamentaarikko ja kansanedustaja Esko Seppänen. 73-vuotias Seppänen on ollut viimeksi ehdolla EU-vaaleissa vuonna 2004, jolloin hän sai Uudeltamaalta 11 700 ääntä. Hänen nousemistaan vasemmistoliiton listan kärkeen pidettäisiin yllättävänä, mutta toisaalta hän on nauttinut aikoinaan europarlamentaarikkona laajaa kansansuosiota. Seppänen sairastaa Parkinsonin tautia.

Kristillisdemokraatit pitäisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella yhden paikkansa. KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen yrittää uusia paikkansa. Hän nousi viimeksi eduskuntaan 2 500 äänellä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä kuitenkin romahti 2 700 äänestä 1 200 ääneen Espoossa. Laukkanen on perustamansa Majakka-seurakunnan avustava pastori.

Laukkanen pudotti viimeksi eduskunnasta valtiotieteen tohtori Jouko Jääskeläisen. Jääskeläinen pyrkii nyt takaisin eduskuntaan. Hän on toiminut kahteen otteeseen kansanedustajana. Jääskeläinen sai viime eduskuntavaaleissa 2 300 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä nousi parilla sadalla 740 ääneen.

Mieskaksikon haastaa lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela. Kuntavaaleissa Tuomelan äänimäärä nousi 280 äänestä 950 ääneen. Hän sai enemmän ääniä kuin Jouko Jääskeläinen Vantaalla. Viime eduskuntavaaleissa Tuomela keräsi 1 600 ääntä. Tuomela on tullut tutuksi Ylen Aamu-TV:n asiantuntijalääkärinä. Hän on KD:n varapuheenjohtaja.

KD:n listalta ehdolla on myös puoluesihteeri Asmo Maanselkä, joka on kirjoittanut analyyseja perusturvan uudistamisesta.

Jussi Niinistön ja Hjallis Harkimon läpimenoon uskotaan

Siniset ei saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella yhtään paikkaa. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei ole enää ehdolla eduskuntaan, mutta hänen luottomiehensä puolustusministeri Jussi Niinistö yrittää uusia paikkansa eduskunnassa. Nurmijärveltä lähtöisin oleva Niinistö keräsi viimeksi perussuomalaisten ehdokkaana 11 800 ääntä. Niinistöä kehutaan Suomen parhaaksi puolustusministeriksi ja häntä kiitellään kentällä muun muassa Jehovan todistajat asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttaneen lain kumoamisesta.

Uudeltamaalta ehdolla on myös sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Hänet valittiin viime vaaleissa eduskuntaan Helsingistä. Terho keräsi 7 600 ääntä Uudeltamaalta eurovaaleissa vuonna 2014. Hän on kotoisin Kirkkonummelta. Sekä Terho että Niinistö asuvat nykyisin Helsingissä. Espoosta ehdolla on sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo, joka nousi viimeksi eduskuntaan 2 900 äänellä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä kasvoi 360 äänestä 1 100 ääneen.

Sinisten kansanedustajien läpimenomahdollisuuksia heikentää perussuomalaisten kannattajien loikkareihin kohdistama halveksunta. Siniset itse uskovat, että kaksi tai jopa kolme paikkaa voisi olla saavutettavissa. Muissa puolueissa arvioidaan, että siniset voi saada korkeintaan yhden kansanedustajapaikan ja mikäli näin kävisi, eduskuntaan yltäisi Niinistö. Yhteen paikkaan tarvittaisiin yli 13 000 ääntä. Kaksi paikkaa edellyttäisi, että sinisten lista keräisi yli 26 000 ääntä. Viimeisimmissä mielipidemittauksissa sinisten kannatus on ollut prosentin luokkaa. Mikäli kaikki sinisten kannatus olisi kasautunut yhteen vaalipiiriin, puolue voisi saada Uudeltamaalta 30 000 ääntä. Kannatuksen kasautuminen yhteen vaalipiiriin on kuitenkin epätodennäköistä.

Liike Nytin kannatus ei ole mitattavissa, koska kyseessä on uusi poliittinen liike, joka ei osallistunut viime eduskuntavaaleihin. Kokoomuksesta eronnut ja Liike Nytin perustanut kansanedustaja Hjallis Harkimo Sipoosta sai viimeksi 11 400 ääntä kokoomuksen listalla. Helsingin Sanomien vetovoimakyselyssä Harkimo sijoittui neljänneksi. Muissa puolueissa arvioidaan, että Liike Nyt voi saada korkeintaan yhden kansanedustajan, ja läpimenijä olisi Harkimo itse.

Jos siniset ja Liike Nyt saavat paikkoja, ne ovat pois muilta puolueilta. Jos kumpikin saisi yhden paikan, Verkkouutisten laskelman mukaan paikat olisivat pois SDP:ltä ja keskustalta. Jos vain jompikumpi saisi paikan, paikka olisi pois SDP:ltä.

Verkkouutisten vaalipiirikohtainen laskelma on laadittu Ylen (29.3.2019) ja Helsingin Sanomien (20.3.2019) puoluekannatuspidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,6 %, kokoomuksen 17,0 %, keskustan 14,4 %, vihreiden 13,5 %, perussuomalaisten 13,1 %, vasemmistoliiton 9,4 %, RKP:n 4,4 %, kristillisdemokraattien 3,9 %, ryhmän muut 3,0 % ja sinisten 1,1 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtaisen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.