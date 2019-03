VU-vaalianalyysi: Kokoomus ja SDP tasapäin Varsinais-Suomessa

Kike Elomaalla rasitteita, PS:llä uusi kärkinimi

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien vaaliliitto saisi kolme paikkaa. Perussuomalaiset sai viime eduskuntavaaleissa kolme paikkaa. Viimeksi valituista kansanedustajista Maria Lohela siirtyi ensin sinisiin ja loikkasi sen jälkeen vielä Liike Nytiin. Lohela ei kuitenkaan ole eduskuntavaaleissa ehdolla eikä hän myöskään ole kampanjoinut Liike Nytin puolesta. Vaaliliiton kolme paikkaa näyttäisivät menevän perussuomalaisille, vaikka kristillisdemokraatit yrittävät keskittää ääniä. Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piirin johto on nimennyt kärkiehdokkaakseen pastori ja omaishoitaja Pertti Vallitun Salosta. Vallittu sai viimeksi 500 ääntä. Ehdolla on myös entinen kestävyysjuoksija Annemari Kiekara (ent. Sandell), jota osa puoluetovereista on yrittänyt saada luopumaan ehdokkuudestaan eduskuntavaaleissa. Kristillisdemokraattien lista sai viimeksi yhteensä 6 300 ääntä, nyt puolueella on vain kolme ehdokasta.

Perussuomalaisten ääniharava Varsinais-Suomessa on ollut Ritva ”Kike” Elomaa. Hän sai 9 600 ääntä vuonna 2015 ja neljä vuotta aiemmin yli 13 000 ääntä. Elomaa siirtyi sinisiin perussuomalaisten hajotessa kesällä 2017, mutta hän tuli katumapäälle ja palaisi takaisin perussuomalaisiin reilua viikkoa myöhemmin. Loikkaus rokottanee Elomaan äänimäärää. Lisäksi hänen miehensä Kimmo Elomaa sai marraskuussa syytteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Ulosotossa olevan Kimmo Elomaan epäillään nostaneen yli 120 000 euroa ghanalaiselta tililtään. Elomaan mukaan varat olivat hänen vaimonsa palkinto- ja sponsorirahoja. Kike Elomaa on kehonrakennuksen Ms. Olympia vuodelta 1981. Kotietsinnässä poliisi löysi Kimmo Elomaan kylpytakin taskusta 10 000 euroa, jotka Kike Elomaa kertoi antaneensa Kimmo Elomaalle maksujen hoitamiseen ja talouden pyörittämiseen. Kike Elomaata ei epäillä rikoksesta. Maskussa asuvan Kike Elomaan isä Arvo Sainio oli Suomen maaseudun puolueen (SMP) kansanedustaja 1970-luvulla.

Kovassa nousussa on perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio, josta povataan listan ääniharavaa. Tavio nousi eduskuntaan ensimmäisellä yrittämällä neljä vuotta sitten. Hän sai silloin 6 800 ääntä. Viime kuntavaaleissa Turussa hänen äänimääränsä kasvoi voimakkaasti yli 2 000 ääneen. Kansallismielinen Tavio toimii perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana Turussa. Hän on koulutukseltaan lakimies.

Viime eduskuntavaaleissa ensimmäiselle varasijalle perussuomalaisten listalla ylsi Vilhelm Junnila, jolla on nyt mahdollisuudet mennä läpi eduskuntavaaleissa. Hän sai viimeksi 4 800 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä yli kaksinkertaistui Naantalissa. Junnila on Naantalin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja. Hän on linjaltaan oikeistokonservatiivi. Junnila työskentelee kansanedustaja Juho Eerolan (ps.) eduskunta-avustajana.

Ehdolla on myös kauppias Mikko Lundén, joka sai Salossa kuntavaaleissa yli tuhat ääntä. Eduskuntavaaleissa hän sai 2 600 ääntä. Lundén toimii Somerolla K-kauppiaana. Ehdolla on myös Lauri Heikkilä, joka tippui eduskunnasta viime vaaleissa yhden kauden jälkeen. 61-vuotias Heikkilä työskentelee mikroelektroniikan erikoistutkijana Turun yliopistossa.

Vihreillä ei ole selvää ykkösnimeä

Vihreät saisi yhden lisäpaikan eli kaksi paikkaa. Vihreiden entinen puheenjohtaja ja ääniharava Ville Niinistö ei ole ehdolla eduskuntavaaleissa, vaan hän pyrkii Euroopan parlamenttiin. Niinistö sai viimeksi 8 800 ääntä. Niinistö ei ole testamentannut kenellekään ääniään. Todennäköisimpänä läpimenijänä vihreiden listalta pidetään Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Elina Rantasta, joka on saanut tehtävässä näkyvyyttä ja uskottavuutta. Hän sai viimeksi 2 700 ääntä ja ylsi varakansanedustajaksi. Vaikka Rantasen äänimäärät ovat hieman laskeneet viime vaaleissa, Niinistön poisjäännin katsotaan tehneen hänelle tilaa. Rantanen työskentelee kehitysjohtajana harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien Norio-keskuksessa.

Toisena mahdollisena läpimenijänä nostetaan esille Niina Ratilainen, joka on vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Turussa. Hänen äänimääränsä kasvoi reippaasti viime kuntavaaleissa. Ratilainen on feministi ja ilmastoaktiivi ja hänessä on särmää. Ehdolla on myös vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen, joka saattaa yllättää. Hän on toiminut aiemmin vihreän ministeriryhmän erityisavustajana, puolueen järjestöpäällikkönä ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Miettinen asuu kuitenkin Helsingissä.

Juristi Saara Ilvessalo on pärjännyt kunta- ja eduskuntavaaleissa Niina Ratilaista paremmin ja myös hän voi kovalla kampanjalla menestyä eduskuntavaaleissa. Vihreiden listalta ehdolla on myös Turun yliopiston prosessioikeuden professori, Minna Canth -akatemiaprofessori Johanna Niemi. Suomen liike- ja virkanaisten liitto valitsi Niemen vuoden naiseksi viime vuonna. Johanna Niemi on Liberan toiminnanjohtajan Mikko Kiesiläisen äiti.

Vihreiden kolmas paikkakaan ei ole kaukana, sillä Verkkouutisten laskelman mukaan ensimmäinen eduskunnasta rannalle jäävä olisi vihreiden ehdokas. Muissa puolueissa tosin epäillään, ettei vihreät välttämättä yllä edes kahteen paikkaan ilman Ville Niinistöä.

Li Andersson -buumi meni jo ohi

Vasemmistoliitto saisi kaksi paikkaa, kuten viime vaaleissakin. Viime eduskuntavaaleissa eniten ääniä Varsinais-Suomessa keräsi Li Andersson, joka nousi silloin eduskuntaan yli 15 000 äänellä. Hän oli ollut sitä ennen ehdolla eurovaaleissa, joissa hän jäi varasijalle. Andersson valittiin vasemmistoliiton puheenjohtajaksi vuonna 2016. Kuntavaaleissa 2017 Andersson oli Turun ehdoton ääniharava 6 400 äänellä. Vaikka Andersson on kyselyjen mukaan vetovoimaisin puoluejohtaja ja hän on vakiinnuttanut asemansa, hänen nosteensa arvioidaan olleen huipussaan kuntavaalien aikaan. Varsinais-Suomesta kerrotaan, ettei Andersson ole enää nuorisoidoli eikä sellaista Li-buumia ole kuin neljä vuotta sitten. Anderssonin äänimäärä kasvanee kuitenkin viime kerrasta. Hän voi kerätä myös ruotsinkielisten ääniä.

Vasemmistoliiton toinen istuva kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toiminut Annika Lapintie ei ole enää ehdolla. Hänen paikkaansa kärkkyy Johannes Yrttiaho, joka ylsi viime vaaleissa varakansanedustajaksi 2 900 äänellä. Kuntavaaleissa hän keräsi 1 100 ääntä. Johannes Yrttiahon isä Jyrki Yrttiaho on entinen vasemmistoliiton kansanedustaja. Johannes Yrttiaho on Turun kaupunginhallituksen jäsen. Yrttiaho tekee irtiottoja yhteisesti sovitusta ja ottaa yhteen muiden kanssa julkisuudessa. Yrttiaho toimii Suomen suurimman teollisuustyöväen ammattiosaston Teollisuus 49:n tiedottajana ja tekee väitöskirjaa energiapolitiikan historiasta. Mahdollisena nousijana nostetaan esille myös turkulainen opettaja Jaakko Lindfors, joka on kaupunginhallituksen varajäsen ja noudattaa muiden puolueiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Lindfors ja Yrttiaho ovat toistensa kilpailijoita.

Keskustan mieskansanedustajat käyvät armotonta taistelua

Keskusta saisi kaksi paikkaa menettäen yhden paikan. Keskustan listan ykköseksi nousee tälläkin kertaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Saarikko sai viimeksi 10 500 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä hieman laski. Saarikko vastasi hallituskauden loppupuolen sote-uudistuksesta, jota ei saatu vietyä läpi eduskunnassa. Sote-uudistuksen haaksirikko saattaa vaikuttaa Saarikon kannatukseen, mutta toisaalta häntä pidetään taitavana poliitikkona ja hyvänä kampanjoijana, jonka henkilökohtainen suosio kantaa vaikeuksien yli.

Keskustan toisesta kansanedustajan paikasta käyvät armotonta taistelua istuvat kansanedustajat Esko Kiviranta ja Olavi Ala-Nissilä. He ovat kummatkin lähes 70-vuotiaita veroasiantuntijoita. Esko Kiviranta on MTK:n entinen vero- ja rahoitusryhmän johtaja. Hän auttaa maanviljelijöitä veroasioissa ja hän on säästänyt heille näin rahaa. Kivirannalla on sitoutunut tukiryhmä. Sauvosta kotoisin oleva Kiviranta on ollut kansanedustaja vuodesta 2003. Olavi Ala-Nissilä palasi viime vaaleissa eduskuntaan. Hän toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä vuosina 2006-2012, kunnes Ville Itälä (kok.) valittiin hänen tilalle. Sitä ennen Ala-Nissilä oli kansanedustaja vuosina 1991–2006. Ala-Nissilä on kotoisin Loimaalta. Kiviranta sai viime vaaleissa häntä enemmän ääniä, 6 000. Ala-Nissilä ylsi 4 900 ääneen. Hän joutui kasaamaan tukitiiminsä alusta oltuaan välillä poissa eduskunnasta.

Keskustan listalta ehdolla on myös yrittäjä Jani Kurvinen, joka jäi viimeksi varakansanedustajaksi 4 000 äänellä. Hän on Someron kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja keskustan Varsinais-Suomen piirin entinen puheenjohtaja.

RKP:lla ei ole vaaliliittoa eikä ääniharava ole ehdolla

RKP on jäämässä ilman kansanedustajaa Varsinais-Suomesta. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003 RKP:llä ei ole vaaliliittoa Varsinais-Suomessa. Kolme kautta kansanedustajana toiminut RKP:n entinen puheenjohtaja ja entinen ministeri Stefan Wallin ei ole enää ehdolla. Hän sai viimeksi 9 800 ääntä. Wallin ei tue ketään yksittäistä ehdokasta. Viime eduskuntavaaleissa RKP:n ehdokkaana oli Wallinin lisäksi vain Ida Schauman. Hän sai 3 300 ääntä. Kuntavaaleissa Schauman sai lähes tuhat ääntä Turussa. Suomen Pakolaisavun vaikuttamistyön päällikkönä työskentelevä Schauman on entinen RKP-nuorten puheenjohtaja.

Mahdollisena nimenä, jolle suomenruotsalaiset saattavat keskittää ääniä, nostetaan esille RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist Paraisilta. Saaristo on RKP:n vahvaa kannatusaluetta. Bergqvist työskentelee Kuntaliitossa tiiminvetäjänä. Hän tekee näyttävää kampanjaa. Paraisilta on toisaalta useita muitakin ehdokkaita, kuten Maarianhaminan kaupunginjohtaja Barbara Heinonen. Turusta ehdolla on myös Åbo Akademin hallintojohtaja Ulla Achrén. Hän on RKP:n entinen puoluesihteeri. Achrén sai kuntavaaleissa vajaa 900 ääntä.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen (7.3.2019) ja Helsingin Sanomien maaliskuun (20.3.2019) mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 21,2 %, kokoomuksen 17,2 %, keskustan 14,2 %, vihreiden 13,9 %, perussuomalaisten 12,2 %, vasemmistoliiton 8,9 %, RKP:n 4,6 %, kristillisdemokraattien 3,9 %, ryhmän muut 2,7 % ja sinisten 1,5 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.