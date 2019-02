VU-vaalianalyysi: Kokoomuksella tiukka taistelu Vaasassa

Kokoomuksessa jälleen tiukka kisa kansanedustajan paikasta

Kokoomuksen toisesta kansanedustajan paikasta käyvät kovaa kisaa istuva kansanedustaja Susanna Koski ja viime vaaleissa eduskunnasta tippunut Janne Sankelo. Viimeksi Koski sai vain 16 ääntä enemmän kuin Sankelo. Valtion energiayhtiö Vapon sidosryhmäjohtajana työskentelevä Sankelo on tehnyt johdonmukaisesti töitä palatakseen eduskuntaan, ja hänen uskotaan menevän läpi. Vaasalainen Susanna Koski jakaa mielipiteitä. Hänen kannatustaan on painanut hallituksen linjan puolustaminen kiistassa Vaasan keskussairaalan päivystyksestä, mutta toisaalta hän kerää oikeistolaisilta ääniä ympäri vaalipiirin.

Kokoomuksen ehdokkaana on myös isoa kampanjaa tekevä 27-vuotias tapahtumajärjestäjä Tommi Mäki, joka on ollut mukana Diili-ohjelmassa, sekä Vaasan ykkösketjuun kuuluva kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marko Heinonen. Kokoomus julkistaa vielä lisää ehdokkaita tulevana keskiviikkona. Mukana kerrotaan olevan ainakin yksi kova nimi. Viimeksi 3 000 ääntä kerännyt entinen moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen ei lähde ehdolle.

Perussuomalaisten listoilta viimeksi eduskuntaan valituista kolmesta kansanedustajasta yksikään ei ole nyt perussuomalaisten ehdokkaana. Kolmanneksi eniten, 8 500 ääntä vaalipiirissä kerännyt Vesa-Matti Saarakkala siirtyi sinisiin eikä ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Maria Tolppanen loikkasi SDP:hen eikä asetu enää ehdolle. Reijo Hongisto Vimpelistä keräsi viimeksi 6 700 ääntä ja on nyt sinisten ehdokkaana.

Siniset on vaaliliitossa kansalaispuolueen kanssa Vaasan vaalipiirissä. Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus on ehdolla. Hän sai kuntavaaleissa Seinäjoella toiseksi eniten ääniä keskustan listalla. Perussuomalaisten perustajiin lukeutuva valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka Alajärveltä on sanonut harkitsevansa ehdokkuutta sinisten listalta. Verkkouutisten ennuste ei näytä sinisille yhtään paikkaa, sillä puolueen valtakunnallinen kannatus on vain 1,3 prosenttia. Myöskään paikallisesti heidän ei uskota saavan kansanedustajan paikkaa.

Perussuomalaisten ehdokkaana tuomion saanut ja YouTube-suosikki

Perussuomalaisten paikkamäärä olisi tippumassa kolmesta kahteen. Perussuomalaisten listalta puuttuu ykkösketju, mutta paikallisesti tunnettuja poliitikkoja voi mennä läpi, kuten jytkyvaaleissa 2011. Viime eduskuntavaaleista hyvä pohja on varakansanedustaja Juha Mäenpäällä Ilmajoelta, samoin Jukka Mäkysellä Vaasasta. Vaasan kaupunginvaltuusto 2. varapuheenjohtajana toimiva Jukka Mäkynen sai joulukuussa 2017 tuomion pahoinpitelystä ravintolassa, ja hänet syrjäytettiin viime syksynä perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan paikalta.

Yllättää voi Mauri Peltokangas Kaustisilta, joka julkaisee YouTubessa suosittuja videoita. Videoilla hän sanoo suorat sanat hallituksen ministereille ja syyttää heitä epäonnistumisesta maahanmuuttopolitiikassa. Suosituimpia videoita on katsottu kymmeniä tuhansia kertoja. SDP:stä perussuomalaisiin loikannut yrittäjä Mika Kankaansyrjä sai Kauhavalla kuntavaaleissa yli kaksi kertaa enemmän ääniä kuin keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen. Kankaansyrjä ei kuitenkaan ole laajemmin tunnettu.

Kristillisdemokraatit saa yhden paikan. KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman Luodosta uusinee paikkansa. Hän sai viimeksi 6 600 ääntä. Ehdolla on myös KD:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Aki Ruotsala, joka sai viime kesänä pikapotkut Pori Jazzin toimitusjohtajan paikalta hänen homokommenteistaan syntyneen kohun vuoksi. KD:n varakansanedustajaksi viimeksi jäänyt terveys- ja hyvinvointijohtaja Helena Lahtinen Lapualta on nyt kokoomuksen ehdokkaana.

Vihreät on lähellä saada kautta aikain ensimmäisen paikkansa Vaasan vaalipiiristä. Viime eduskuntavaaleissa vihreistä eniten, 1 500 ääntä, keräsi Laura Ala-Kokko Vaasasta. Hän on Vaasan kaupunginhallituksen jäsen. Seinäjoelta eduskuntaan yrittää Vaasan vaalipiirin vihreiden puheenjohtaja Tuomas Ojajärvi.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen helmikuun (7.2.2019) ja Helsingin Sanomien (16.1.2019) tammikuun mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,5 %, kokoomuksen 18,4 %, keskustan 15,6 %, vihreiden 13,8 %, perussuomalaisten 10,9 %, vasemmistoliiton 9,0 %, RKP:n 4,2 %, kristillisdemokraattien 3,8 %, ryhmän muut 2,7 % ja sinisten 1,3 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.