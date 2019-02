VU-vaalianalyysi: Keskustaa vaanii romahdus Keski-Suomessa

Jyväskylän ihme saattoi jäädä kuntavaalien ilmiöksi

Vihreät ovat saamassa toisenkin paikan Keski-Suomesta, mutta paikka olisi vaalipiirin viimeinen. Viime kuntavaalien 2017 jälkeen puhuttiin Jyväskylän ihmeestä. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Touko Aalto siivitti vihreät viidenneltä sijalta Jyväskylän suurimmaksi puolueeksi. Aalto valittiin sen jälkeen vihreiden puheenjohtajaksi, mutta hän luopui paikasta viime syksynä uupumuksen vuoksi. Aalto on päättänyt pyrkiä jatkokaudelle eduskuntaan. Palauttuaan sairauslomalta tammikuussa Aalto on saanut näkyvyyttä julkisuudessa, mutta kentällä pohditaan hänen jaksamistaan. Ilman epäonnistunutta puheenjohtajakautta Aallon äänimäärä olisi kasvanut, mutta nyt Aalto-ilmiö on kadonnut.

Nousevana tähtenä pidetään Bella Forsgréniä, joka teki kovan tuloksen kuntavaaleissa Jyväskylässä keräten 1 300 ääntä. Forsgrén on tunnettu Jyväskylän yliopistolla, jossa hän on toiminut ylioppilaskunnan puheenjohtajana. Kuntapolitiikassa Forsgrénia näkyvämpi hahmo on sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Irina Tuokko, jonka kanssa Forsgrén seurustelee. Myös Tuokko on ehdolla eduskuntaan vihreiden listalta. Tuokko työskentelee Touko Aallon eduskunta-avustajana.

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii rehtori Meri Lumela, joka on myös Keski-Suomen vihreiden puheenjohtaja. Hän sai viimeksi eduskuntavaaleissa alle tuhat ääntä, mutta hän voi kerätä nyt liikkuvia ja varttuneempien äänestäjien ääniä.

Kokoomus kamppailee paikasta vihreiden ja keskustan kanssa

Kokoomus on jäämässä näissäkin vaaleissa yhteen paikkaan, vaikka kokoomus kamppailee viimeisestä paikasta vihreiden ja keskustan kanssa. Kokoomuksen listan selvä ykkönen on toisen kauden kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, joka oli kokoomuksen ääniharava myös kuntavaaleissa Jyväskylässä. Entinen jääkiekkomaalivahti on tehnyt tällä vaalikaudella töitä alkoholilainsäädännön vapauttamiseksi.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen tilalle eduskuntaan noussut ja viimeksi varasijalle jäänyt Mikael Palola ja kokoomuksen listan kolmonen Annamaija Manninen eivät ole nyt ehdolla. Wallinheimon jälkeen kokoomuksella ei ole selviä kärkinimiä. Viime eduskuntavaaleissa 1 200 ääntä saanut, ilmavoimista eläkkeelle jäänyt lentäjäeversti Juha Suonperä on nyt ehdolla. Hän on Jyväskylän kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Suonperän uskotaan saavan ääniä Tikkakosken varuskunta-alueelta.

Viime eduskuntavaaleissa tuhat ääntä sai sairaanhoitaja Lotta Ahola, joka oli kokoomuksen ykkönen kuntavaaleissa Jämsässä. Ahola on Keski-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja. Jämsästä on kuitenkin ehdolla myös demarisairaanhoitaja Piritta Rantanen. Kokoomuksen listalla on lisäksi MTK:n valtuuskunnan entinen puheenjohtaja Tommi Lunttila Äänekoskelta ja muuramelainen kirurgi Ville Väyrynen, joka on kritisoinut sote-uudistusta ja valinnanvapautta. Jyväskylässä profiiliaan on nostanut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, yksityinen perhepäivähoitaja Katja Isömöttönen.

Perussuomalaiset Teuvo Hakkaraisen protestiäänien varassa

Perussuomalaisten paikkamäärä on tippumassa kahdesta yhteen. Perussuomalaisten kärkinimi on toisen kauden kansanedustaja, viitasaarelainen sahuri Teuvo Hakkarainen. Hakkaraisen uskotaan saavan jälleen protestiääniä politiikkaan turhautuneilta ihmisiltä maaseudulta ja nuorilta kaupungista. Hakkaraisen luonnehditaan olevan teeskentelemätön kansanmies, kävelevä keskisormi Helsingin herroille. Hakkarainen on saanut alkoholinkäytöstään ja töppäilyistään huolimatta ääniä myös helluntailaisilta, mutta hänet on erotettu helluntaiseurakunnasta. Kuluvalla kaudella Hakkarainen on saanut tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan sekä kollegansa pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Ehdolla on myös perussuomalaisten entinen kansanedustaja, 79-vuotias Kauko Tuupainen. Perussuomalaisten viime vaalien ääniharava Toimi Kankaanniemi harkistee vielä ehdokkuutta. Eduskuntavaalien jälkeen Kankaanniemeltä meni ministeriposti sivu suun, kun hänen naisille lähettelemät seksiviestit vuotivat julkisuuteen. Perussuomalaisten hajotessa Kankaanniemeä ei pyydetty mukaan sinisiin. Kankaanniemi on kristillisdemokraatteja edeltäneen Suomen kristillisen liiton entinen puheenjohtaja. Myös Kankaanniemi on helluntailainen.

Vasemmistoliitto nappaa paikan takaisin

Vasemmistoliitto on tekemässä paluuta eduskuntaan ja saamassa yhden paikan Keski-Suomesta. Viimeksi eduskunnasta pudonnut toimittaja Eila Tiainen pyrkii takaisin eduskuntaan. Hän oli vasemmistoliiton ääniharava Jyväskylän kuntavaaleissa 900 äänellä.

Kova haastaja on Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Juho Kautto. Entisen paperityöntekijän ja Paperiliiton työehtosihteerin uskotaan keräävän ääniä teollisuuskaupungissa, jossa hän oli ääniharava jo kuntavaaleissa. Kautto on jäänyt kaksissa eduskuntavaaleissa varasijalle. Kauttoa voi hyödyttää se, että viime eduskuntavaaleissa 3 500 ääntä kerännyt ylikonstaapeli Jari Halttunen Äänekoskelta on eronnut perussuomalaisista eikä ole nyt ehdolla.

Vasemmistoliiton ehdokkaana on myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sonja Karttunen ja laukaalainen koulunkäynninohjaaja Tiia Lehtonen, jolla on vahva profiili sosiaalisessa mediassa.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen helmikuun (7.2.2019) ja Helsingin Sanomien (16.1.2019) tammikuun mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,5 %, kokoomuksen 18,4 %, keskustan 15,6 %, vihreiden 13,8 %, perussuomalaisten 10,9 %, vasemmistoliiton 9,0 %, RKP:n 4,2 %, kristillisdemokraattien 3,8 %, ryhmän muut 2,7 % ja sinisten 1,3 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.