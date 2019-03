VU-vaalianalyysi: Kaksi on yli muiden Satakunnassa

Satakunta on manner-Suomen toiseksi pienin vaalipiiri. Satakunnasta valitaan vain kahdeksan kansanedustajaa. Viime eduskuntavaaleissa lähes 40 prosenttia vaalipiirin äänistä annettiin Porissa. Raumalla annettiin vajaat 20 prosenttia vaalipiirin äänistä. Lähtökohtaisesti porilaiset eivät äänestä raumalaisia eivätkä raumalaiset porilaisia.

SDP saisi tulevissa vaaleissa kolme paikkaa, mikä on yksi paikka enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa. Viime eduskuntavaaleissa Satakunnan ääniharava oli raumalainen Kristiina Salonen 9 600 äänellä. Hän oli äänikuningatar myös kuntavaaleissa Raumalla yli 2 000 äänellä. SDP ei ole missään muussa kaupungissa yhtä suosittu kuin Raumalla. Salosen uskotaan olevan SDP:n listan ykkönen myös tulevissa vaaleissa ja kamppailevan perussuomalaisten Laura Huhtasaaren kanssa vaalipiirin ykköspaikasta. Kristiina Salonen on 41-vuotias toisen kauden kansanedustaja. Hän ei kuitenkaan ole profiloitunut julkisuudessa. Ennen valintaansa eduskuntaan Salonen työskenteli Rauman kaupungin sosiaaliohjauksen ja etuuskäsittelyn esimiehenä. Eduskunnassa hän on toiminut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, kuten toinenkin satakuntalainen Krista Kiuru.

Porilainen Krista Kiuru toimi viime vaalikaudella aluksi asunto- ja viestintäministerinä ja ministerikierrätyksen jälkeen opetusministerinä. Vasemmistoliiton lähdettyä hallituksesta opetusministerin salkkuun lisättiin viestintäministerin tehtävät. Tällä vaalikaudella Kiurun johtama eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut esillä julkisuudessa riitojensa vuoksi. Pitkäpuheista Kiurua on syytetty sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn viivyttämisestä ja viime kesänä osa valiokunnan jäsenistä kanteli hänen toiminnastaan eduskunnan puhemiesneuvostolle. Demarit pitävät kuitenkin Kiurua sankarina, joka torpedoi hallituksen sote-uudistuksen ja hänelle sovitellaan jo ministerisalkkua sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kotikaupungissaan Porissa Kiurua syytettiin viime vuonna salakuuntelusta, kun hän kaupunginvaltuuston puheenjohtajana osallistui kaupunginhallituksen kokouksiin puhelimen välityksellä ilman, että kaikki läsnäolijat tiesivät asiasta. Pori sai kaupunginhallituksen kokouskäytännöistä moitteet aluehallintovirastolta. Kiuru Kiurun äänimäärät ovat olleet lievässä laskussa, mutta hänen luotetaan uusivan paikkansa.

Entisen kansanedustajan Antti Vuolanteen uskotaan nousevan takaisin eduskuntaan, jos SDP saa kolme paikkaa, kuten Verkkouutisten laskelma ennakoi. Vuolanne on yhteiskunnallisten aineiden opettaja, joka tippui eduskunnasta vuonna 2011. Vuolanne ei ollut ehdolla viime kuntavaaleissa, mutta hänet valittiin Porin sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi viime syksynä. Porista ehdolla on myös pensselisedäksi kutsuttu Markku Tanttinen, joka sai lähes 900 ääntä kuntavaaleissa, mikä oli toiseksi eniten SDP:n listalla. Tanttinen on 76-vuotias eläkkeellä oleva paperiteknikko, joka kävi maalaamassa Porin Etelärannan kaiteet, kun kaupungilla ei ollut siihen varaa. Hän on kunnostanut omatoimisesti ja omalla kustannuksellaan myös muita kaupungin vastuulle kuuluvia julkisia paikkoja.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari suursuosikki Satakunnassa

Perussuomalaiset saisi tälläkin kertaa kaksi paikkaa. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Laura Huhtasaaren odotetaan nousevan Satakunnan ääniharavaksi. Hän nousi viime vaaleissa eduskuntaan 9 300 äänellä Jussi Halla-ahon (ps.) suosittamana. Kuntavaaleissa Huhtasaari keräsi kautta aikain suurimman äänimäärän Porissa, 2 566 ääntä. Presidentinvaaleissa hän sai kolmanneksi eniten ääniä, joista 12 600 tuli Satakunnasta. Huhtasaaren politiikan kärkenä on ”haitallisen” maahanmuuton lopettaminen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen. Hänen useat kannanottonsa ja näkemyksensä esimerkiksi evoluutiosta ja vihapuheesta ovat herättäneet kohua. Jyväskylän yliopisto on selvittänyt kahdesti Huhtasaaren pro gradu -tutkielmasta esitettyjä plagiointisyytöksiä. Yliopiston rehtori on todennut Huhtasaaren opinnäytetyön sisältäneen vilppiä plagioinnin muodossa. Koulutukseltaan Huhtasaari on uskonnon aineenopettaja ja erityisopettaja.

Vaalipiirin viimeinen paikka menisi perussuomalaisten toiselle kansanedustajalle. Paikalle voi nousta pastori Jari Koskela Kankaanpäästä. Hän on perussuomalaisten ensimmäinen varakansanedustaja. Hän sai viimeksi 4 300 ääntä, eikä keskustan Kauko Juhantalo ole enää ehdolla paikkakunnalta. Kuntavaaleissa Koskelan äänimäärä tosin laski. Koskelan kerrotaan olevan erittäin suosittu liberaalipappi. Koskela työskenteli viime vaalikaudella eduskunnan varapuhemiehen, kankaanpääläisen Anssi Joutsenlahden avustajana. Muita mahdollisia nousijoita ovat ylipalomies ja lähihoitaja Petri Huru Porista ja koneahtaaja Pasi Mäenranta Raumalta. Sosiaalisesti taitava Petri Huru sai kuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä perussuomalaisten listalla Porissa. Hurun ja Huhtasaaren vaalitiimeissä on samoja henkilöitä. Päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna työskentelevä Pasi Mäenranta sai viime vaaleissa 2 700 ääntä. Mäenranta on Rauman kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Viimeksi perussuomalaisten listalta toisena eduskuntaan valittu paloesimies Ari Jalonen siirtyi sinisiin ja on nyt sitoutumattomana ehdokkaana kokoomuksen listalla.

Kaksi entistä kansanedustajaa tiukimmin kiinni paikassa

Kokoomus saisi yhden paikan. Toinen paikka ei kuitenkaan ole kaukana, sillä ensimmäinen eduskunnan ulkopuolelle jäävä olisi kokoomuksen ehdokas. Kokoomuksen istuva kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola ei ole ehdolla, mutta kokoomuksen ehdokaslistalla on kolme entistä kansanedustajaa, jotka kaikki tekevät isoa kampanjaa. Entisen sisäministerin Anne Holmlundin Ulvilasta arvioidaan olevan todennäköisin läpimenijä kokoomuksen listalta. Holmlund toimi sisäministerinä Matti Vanhasen II hallituksessa. Hänen ministerikaudellaan tapahtuivat Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat ja hätäkeskusjärjestelmää ja aselakeja uudistettiin. Nykyisin talouspäällikkönä ja sijoittajana toimivan Holmlundin uutisoitiin vuosi sitten olevan suurituloisin sopeutumiseläkettä nostava entinen kansanedustaja. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Holmlund keräsi 4 000 ääntä. Hän luopui eduskunnasta vuonna 2015. Holmlundin äänimäärä nousi hieman viime kuntavaaleissa Ulvilassa. Holmlund toimii Naisten valmiusliiton puheenjohtajana.

Kansanedustajan paikasta kamppailee myös entinen kansanedustaja Sampsa Kataja Porista. Hänet valittiin eduskuntaan 8 500 äänellä vuonna 2007 ja 6 700 äänellä vuonna 2011. Hän luopui eduskunnasta vuonna 2015. Pikavippien kieltämistä ajanut Kataja joutui viimeisenä kansanedustajakautenaan pikavippitoimijoiden hampaisiin. Hänen esiintymisestään päihtyneenä eduskunnan budjettikeskustelussa pikkujoulujen aikana nousi kohu maaliskuussa 2012. Hän sai osansa myös vaalirahakohusta, kun häntä epäiltiin lahjuksen vastaanottamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä Rovaniemen kelkkatehdasjutussa vuonna 2010. Katajaa vastaan ei nostettu syytteitä. Kataja sai kyllikseen kansanedustajuudesta ja siirtyi asianajotoimisto Evershedsin osakkaaksi Poriin. Hän ei myöskään pitänyt kansanedustajan palkkiota riittävän kilpailukykyisenä. Kataja on kokoomuksen entinen varapuheenjohtaja ja hän profiloitui puolueen veroasiantuntijana.

Kansanedustajan paikkaan nähdään olevan mahdollisuuksia myös valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) talouspoliittisella erityisavustajalla Matias Marttisella, joka on ehdolla Raumalta. Hän sai viime vaaleissa 2 300 ääntä. Marttinen on kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Raumalla. Hänellä on iso, koko vaalipiirin laajuinen tukitiimi. Viime vaaleissa varakansanedustajaksi ylsi Porin pitkäaikainen apulaiskaupunginjohtaja, diplomi-insinööri Kari Hannus 3 200 äänellä. Hän on nyt eläkkeellä. Sampsa Kataja tuki viime vaaleissa Hannusta, mutta Kataja on tällä kertaa itse ehdolla. Porista ehdolla on myös rehtori Juha Vasama. Kaupunginvaltuuston kolmantena varapuheenjohtajana toimiva Vasama on nousussa, mutta miesehdokkaat syönevät toistensa ääniä Porissa. Myös Poliisiammattikorkeakoulun johtamisen lehtorin Mari Kaunistolan uskotaan keräävän ääniä Porista.

Kokoomuksen listalta ehdolla olevan sinisten porilaisen kansanedustajan Ari Jalosen äänimäärät ovat olleet laskussa jo viime eduskunta- ja kuntavaaleissa, joissa hän on ollut perussuomalaisten ehdokkaana. Hänen lähtökohtansa vaaleihin eivät ole hyvät. Lisäksi hän onnistui nakertamaan omaa uskottavuuttaan, kun hänen ehdokkuutensa kokoomuksen listalta julkistettiin. Kokoomus tiedotti Jalosen sitoutuvan olemaan kokoomuksen eduskuntaryhmässä vaalien jälkeen, mikäli hän tulee valituksi. Siniset puolestaan tiedottivat, että Jalonen siirtyy lopulta siniseen eduskuntaryhmään. Kokoomuksen entisen kansanedustajan, varatuomari Jouni Lehtimäen äänimäärän ei uskota riittävän läpimenoon. Hän putosi eduskunnasta yhden kauden jälkeen vuonna 2003. Lehtimäkeä pidetään ristiriitaisena henkilönä, jota Porin kokoomus ei huolinut kuntavaaleissa listalleen. Sen vuoksi hän pyrki valtuustoon omalta listaltaan. Lehtimäki on kuitenkin saanut keskustan luopuvan kansanedustajan Kauko Juhantalon tueksi vaalimainoksiinsa.

Kokoomuksella ja RKP:llä on Kasitien vaaliliitto, mutta RKP:n ainoalla ehdokkaalla työnjohtaja Juho Kukkasmäellä ei ole läpimenomahdollisuuksia. Listan tavoitteena on muuttaa valtatie 8 nelikaistaiseksi moottoritieksi koko matkaltaan Turusta Poriin.