VU-vaalianalyysi: Antti Häkkäsestä povataan äänikuningasta

Lenita Toivakan paikkaa hamuaa useampi ehdokas

Kokoomus on saamassa kolme paikkaa, kuten viime vaaleissakin. Puolue haaveillee neljännestä paikasta, mutta siihen on vielä matkaa. Oikeusministeri Antti Häkkäsestä povataan vaalipiirin äänikuningasta. Yli puoluerajojen uumoillaan, että Häkkänen voi kerätä yli 10 000 ääntä, jota pidetään eräänlaisena maagisena rajana – etenkin kun Häkkänen on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Mäntyharjusta. Häkkänen on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hän nousi ministeriksi samaan aikaan keskustan Jari Lepän kanssa, kun ministerisalkkuja lohkottiin. Oikeustieteen maisterina Häkkäsellä on vahva osaaminen oikeusministeriön toimialasta ja lisäksi hän on ollut lainsäätäjänä kansan pulssilla. Häkkäsen suosiosta kertoo se, että kun hän on missä tahansa kansalaisten tavattavissa, paikalla odottaa fanilauma nuorista eläkeläisiin.

Kokoomuksen istuvista kansanedustajista ehdolla on myös lappeenrantalainen Jukka Kopra. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana toimiva Kopra on nostanut profiiliaan tällä vaalikaudella ja hänen äänimääränsä ovat olleet nousussa. Kopra on sotilassuvusta ja hän on perustanut ohjelmistoyritys Tietokouran. Kopra on ahkeroinut eduskunnassa liikenneasioiden parissa. Viime syksynä hän tutustui taksialaan kokeilemalla taksinkuljettajan ja Uber-kuskin töitä.

Mikkelistä kotoisin oleva, ministerinäkin toiminut Lenita Toivakka luopuu eduskunnasta. Mikkelistä ehdolla on yrittäjä Nina Rasola, joka on Suomen yrittäjien varapuheenjohtaja. Räiskyvä Rasola on ison perheyrityksen, RL-konsernin toimitusjohtaja. Rasola saattaa periä Toivakan ääniä. Ehdolla on myös työterveyslääkäri Oskari Valtola, joka sai viime kuntavaaleissa kokoomuslaisista eniten ääniä Mikkelissä.

Mahdollisena läpimenijänä pidetään Kouvojen kapteenia, koripalloilija Ville Kaunistoa. Kaunisto pärjäsi hyvin kuntavaaleissa ja hän toimii Kouvolan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Kaunisto on kokoomuksen ykkösehdokas Kouvolassa. Kouvolasta on ehdolla myös projektipäällikkö Pekka Korpivaara, joka loikkasi perussuomalaisista kokoomukseen riitaannuttuaan työministeri Jari Lindströmin kanssa. Hankalana pidetty Korpivaara oli ehdolla kokoomuksen listalta jo kuntavaaleissa 2017, ja hänen äänimääränsä puolittui silloin. Korpivaara on perussuomalaisten varakansanedustaja.

Perussuomalaisista sinisiin ja sinisistä kokoomukseen loikannut kansanedustaja Kaj Turunen on ehdolla Savonlinnasta. Turusen äänet tulivat viimeksi pitkälti muilta kuin perussuomalaisilta, ja hän sai hyvin ääniä pieniltä paikkakunnilta. Savonlinnan kokoomuslaiset karsastavat kuitenkin Turusta, sillä viimeksi hän nousi eduskuntaan kokoomusvastaisella kampanjalla. Turusen kanssa kilpailee kokoomuslainen Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja ja Etelä-Savon sote-muutosjohtaja Panu Peitsaro, joka tekee hyvää kampanjaa ja jolle saatetaan keskittää ääniä. Peitsaro kapinoi sote-uudistusta vastaan.

Tammikuussa kokoomuksen ehdokaslistalta jättäytyi pois viime vaaleissa varakansanedustajaksi yltänyt kotkalainen yrittäjä Marika Kirjavainen, joka valittiin Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajaksi. Kirjavaista pidettiin varmana läpimenijänä.

Perussuomalaisilla on Kouvolassa 15 000 äänen aukko

Perussuomalaiset on saamassa kolme paikkaa, mikä on yksi vähemmän kuin viime vaaleissa. Verkkouutisten ennusteen mukaan perussuomalaisten kolmas paikka olisi vaalipiirin viimeinen paikka ja ensimmäinen valitsematta jäävä olisi SDP:n kuudes mahdollinen kansanedustaja. Työministeri Jari Lindström sai viimeksi kaikkein eniten ääniä Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, lähes 10 000. Lindström on nyt ehdolla sinisten listalta, mutta hänen äänimääränsä uskotaan tippuvan eikä hänen läpimenoaan pidetä realistisena. Perussuomalaisten listalta valittu Kaj Turunen puolestaan on ehdolla kokoomuksen listalta.

Perussuomalaisiin jääneistä kansanedustajista Juho Eerolan arvioidaan nousevan listan ykköseksi. Hän sai viimeksi 8 300 ääntä. Eerola toimii eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Eerolaa pidetään kovan linjan perussuomalaisena, ja hän on pitänyt esillä turvapaikkapolitiikan kiristämistä. Hän on lähtöisin kokoomuslaisesta perheestä. Kuntavaaleissa Eerolan äänimäärä Kotkassa laski.

Myös lappeenrantalaisen kansanedustajan Jani Mäkelän uskotaan uusivan paikkansa. Hän meni viimeksi viimeisenä läpi perussuomalaisten listalta ja sai 6 100 ääntä. Mäkelä on profiloitunut sosiaalisessa mediassa piikittelevänä, mutta verbaalisesti nokkelana kannanottajana. Mäkelä on Lappeenrannan kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

Perussuomalaisten osalta kiinnostavin kysymys on, mitä tapahtuu Kouvolasta viimeksi tulleille, Jari Lindströmin ja kokoomukseen siirtyneen Pekka Korpivaaran lähes 15 000 äänelle. Perussuomalaisten äänistä 30 prosenttia tuli Kouvolasta. Perussuomalaisten listalla on ehdolla romurallikeisariksi kutsuttu Kristian ”Sheikki” Laakso, joka keräsi viime eduskuntavaaleissa itsenäisyyspuolueen listalla 1 200 ääntä. Laakso järjestää tuhansia katsojia kerääviä romurallitapahtumia. Laaksoa kuvaillaan suorapuheiseksi, mutta tolkulliseksi mieheksi, joka vetoaa Esson baarin rekkamiehiin. Hän on perussuomalaisten ykkösehdokas Kouvolassa ja kaupunginvaltuutettu. Kouvolasta on ehdolla myös Antti Eskelinen, joka on perussuomalaisten nuorten hallituksen jäsen ja Suomen Sisun Kymenlaakson varapuheenjohtaja. Eskelistä pidetään jyrkän linjan etnonationalistina. Myös Eskelinen on Kouvolan kaupunginvaltuutettu.

Viimeksi eduskuntavaaleissa perussuomalaisten listalla keräsi hyvin ääniä sairaanhoitaja Tanja Hartonen-Pulkka. Hän on Mäntyharjusta, mutta hän saattaa kerätä ääniä myös Kouvolasta ja Mikkelistä. Onnistuneella kampanjalla Hartonen-Pulkka voi pärjätä vaaleissa.

Ehdokasasettelu saattoi ratkaista vihreiden läpimenijän

Vihreät on saamassa kaksi paikkaa Kaakkois-Suomesta eli yhden lisäpaikan. Tällä hetkellä vihreiden ainut kansanedustaja on Heli Järvinen Savonlinnasta. Hänen uskotaan uusivan paikkansa. Eduskunnasta kerran tippunut Järvinen työskenteli vuosina 2011-2015 Suomen yrittäjänaisten toimitusjohtajana. Vahvassa nosteessa on vihreiden varapuheenjohtaja, nuorisotutkija Veli Liikanen Mikkelistä. Hän sai SDP:n Satu Taavitsaisen jälkeen toiseksi eniten ääniä kuntavaaleissa Mikkelissä.

Vahvassa nousussa on myös Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Hanna Holopainen, joka ylsi viime eduskuntavaaleissa varakansanedustajaksi. Hän sai kuntavaaleissa yli tuhat ääntä Lappeenrannasta, mutta ehdokasasettelu ei suosi häntä. Vihreät ovat asettaneet Lappeenrannasta ehdolle myös valtuustoryhmän puheenjohtajan, tekniikan tohtori Virpi Junttilan ja tekniikan tohtori Kimmo Klemolan.

Kristillisdemokraatit ovat saamassa takaisin yhden paikan. Todennäköisenä läpimenijänä pidetään Nordean luottojohtaja Sakari Smedsiä, joka on ainut tunnettu ehdokas listalla. Smeds on toiminut kansanedustajana vuosina 1995-2003. Hän on ehdolla Kouvolasta.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen (7.2.2019) ja Helsingin Sanomien (21.2.2019) helmikuun mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,5 %, kokoomuksen 18,0 %, keskustan 15,2 %, vihreiden 14,1 %, perussuomalaisten 11,7 %, vasemmistoliiton 8,7 %, RKP:n 4,2 %, kristillisdemokraattien 3,8 %, ryhmän muut 2,8 % ja sinisten 1,2 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.