VU testasi: Vapaus-olut – laajoille kansalaispiireille

Kokoomuksen puoluekokouksessa on ensi kertaa tarjolla puolueen Vapaus-olutta.

Perjantaina alkaneessa Turun puoluekokouksessa kokoomuslaisille lanseerattiin oma olut. Sitä on myynnissä kokouspaikalla.

Verkkouutiset kertoi tässä Vapaus-oluesta, joka pohjaltaan on Pyynikin Mosaic Lageria ja jonka alkoholipitoisuutta on nostettu alkuperäisestä 4,7 prosentista. Vahvan oluen ja ruokakauppojen alkoholimyynnin vapauttamisella profiloituneen kokoomuksen yhteys on selvä.

Verkkouutiset pyysi kokouspaikalla Vapaus-testiin itseoikeutettuna Petri Lahesmaan. Hän toimii puoluekokouksen vastaavana puheenjohtajana, on Turusta ja toimii olutmaa Belgiassa hankejohtajana.

Lahesmaa tosin kiistää olevansa oluttuntija. Viininmaistajaiset hänen mielestään ovat usein liian ryppyotsaisia. Oluen maistaminen ei saa sitä olla.

– On melkein kuin hedelmätarhassa, hän toteaa ensimmäisen hörppäyksen jälkeen.

– Toisinaan kokoomuksen politiikka on näyttänyt – ei kuitenkaan viime aikoina – kepeähkönä. Tämä olut ehkä kuvaa niitä aikoja paremmin. Tämän hetken olueen kaipaisi vähän enemmän syvyyttä ja voimakkuutta, hän arvelee.

Petri Lahesmaan mielestä Vapaus on ”helppo vastaanottaa” ja sillä pyritään selvästi tavoittelemaan laajoja kansalaispiirejä.

– Yleispuolueelle sopiva olut. Kukaan ei torju tätä. Lisäksi ilahduttaa että huomaan, että tällä tuetaan Pirkanmaan kehitysaluetta, turkulainen Lahesmaa lohkaisee Pyynikin nimen etiketissä huomatessaan.