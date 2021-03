VTV:n pääjohtaja: En ole syyllistynyt virkarikokseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tytti Yli-Viikari lupaa ottaa eduskunnan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kommentoi lauantai-iltana viraston rahankäytöstä syntynyttä kohua. Yli-Viikari ei katso syyllistyneensä virkarikokseen.

– Pidän tärkeänä, että eduskunta, hallinto ja kansalaiset voivat luottaa VTV:n toimintaan. Näen, että tässä tilanteessa on tarve vahvistaa ja varmistaa tätä luottamusta. Näen hyväksi käydä asiat läpi myös eduskunnan puhemiehen johdolla, Yli-Viikari sanoo viraston tiedotteessa.

Yli-Viikarin on tarkoitus tavata eduskunnan puhemiehistö maanantaina.

VTV:n rahankäyttö on puhuttanut viime päivien aikana. Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää tällä hetkellä viraston taloudenhoitoa, ja huomiota on herättänyt etenkin Yli-Viikarin omat luottokortilla maksattamat menot. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan Yli-Viikarin rahankäyttö heikentää viraston uskottavuutta.

Tiedotteessa Yli-Viikari kertoo tarkastelevansa ”omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti”, sekä ottavansa valiokunnan näkemykset huomioon.

– Toiveeni on, että tarkastusvaliokunnan selvityksen käynnissä ollessa tarkastusvaliokunnalla ja tarkastusviraston henkilöstöllä on työrauha. Tästä syystä en ole kommentoinut viraston taloudenhoitoon liittyviä asioita julkisuuteen. Mediajulkisuus on johtanut lukuisiin tietopyyntöihin, joihin tarkastusvirasto vastaa julkisuuslain mukaisesti.

Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä virkarikokseen, eikä aio muutoin kommentoida poliisin käynnissä olevaa esitutkintaa.