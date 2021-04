VTV:n linjaus ihmetyttää – ”väärinkäytöksen riski todellinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

VTV:n työjärjestys saattaa vaikuttaa tarkastusvaliokunnan toimintaan.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnasta odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Tarkastusvaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru nostaa Twitterissä esiin VTV:n työjärjestyksen, joka saattaa vaikuttaa valiokunnan lausuntoon. Työjärjestys on ladattu viraston verkkosivuille, ja se on astunut voimaan 1.4.2019.

– 10.1 Valiokuntakuulemiset. Tarkastusviraston virkamiehen on ilmoitettavat pääjohtajalle ja vaikuttavuustiimin johtajalle tai pysyvän projektitiimin päällikölle, jos hänet kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan tai häneltä pyydetään kuulemista varten ennalta tietoja tarkastusviraston toimialaan kuuluvassa asiassa. Virkamiehen on valmisteltava ja suoritettava kuulemista koskevat asiat kiireellisesti. Mikäli virkamies antaa valiokunnalle kirjallisen tai sähköisen esityksen asiassa, on hänen annettava esitys tarkistettavaksi pääjohtajalle ja vaikuttavuustiimin johtajalle tai pysyvän projektitiimin päällikölle hyvissä ajoin ennen sen toimittamista valiokuntaan, VTV:n työjärjestyksessä sanotaan.

Kiuru pitää linjausta huolestuttavana.

– Tarkastusvaliokunta saa tietoa VTV:stä. Pääjohtaja kuitenkin tarkistaa kirjallisen esityksen etukäteen. Väärinkäytöksen riski ja sensurointimahdollisuus on todellinen. Kuva: VTV:n työjärjestys, s. 14. VTV:n verkkosivut, Kiuru tviittaa.

Myös kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) pohtii Twitterissä tilannetta. Iltalehti kertoi perjantaina tarkastusviraston toiminnassa ilmenneistä vakavista puutteista ja jopa poliisitarkastuksen aineiston hävittämisestä.

IL:n mukaan tarkastusvirasto käyttää enää vajaan kolmasosan työajastaan varsinaiseen tarkastustoimintaan.

– Ensi viikolla valmistunee tarkastusvaliokunnan mietintö ja valvontahavainnot tulevat julki. Pohdin, tulisiko myös tehdä VTVn ongelmien kartoitus ja toiminnan auditointi tai erityistilintarkastus ulkopuolisen tahon toimesta, Kopra pohtii.

