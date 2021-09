VTV etsii nyt korvaajaa Tytti Yli-Viikarille – Kansanedustaja: Hoksottimia tarvitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kesäkuun lopussa irtisanotulle pääjohtajalle haetaan nyt seuraajaa.

Eduskunta on asettanut julkiseen hakuun Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan viran. Työn on tarkoitus alkaa tulevan vuoden alussa, viran määräaikaiseksi kestoksi on ilmoitettu kuusi vuotta.

Edellinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari irtisanottiin kesäkuun lopussa ja hänen irtisanomisaikansa on eduskunnan virkamieslain mukaisesti kuusi kuukautta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) kertoo yhteisöpalvelu Twitterissä, että tehtävään valittavalta tulee löytyä Suomen kansalaisuus ja ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä julkiseen talouteen ja valtion hallintoon, sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

– Oma huomio: Hoksottimia tarvitaan, hän lisää.

TÖIHIN: Tulee olla Suomen kansalainen, ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Oma huomio: Hoksottimia tarvitaan.#vtv #eduskunta #työelämä #hallinto https://t.co/5vDKaMto58 — Pauli Kiuru (@KiuruPauli) September 19, 2021