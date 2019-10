VS: Omistajat purkaisivat suojeltavat talot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauppakeskuksen viereen haluttaisiin uusia asuinrakennuksia ja liiketiloja.

Tikkurilan keskustan kehittäminen on jumiutunut kiistaan asuntokaavasta, Vantaan Sanomat kertoo.

Kiinteistönomistajat ovat pitkään suunnitelleet vuonna 2015 Tikkurilan keskustaan rakennetun kauppakeskus Dixin yhteyteen lisää asuntoja ja liiketilaa. Omistajat ovat lähettäneet kaupungille lukuisia kaavamuutoshakemuksia, joista viimeisin tuli vireille vuonna 2017.

Kaavamuutoksessa esitetään 1950-luvulla valmistuneen asuinkerrostalon ja yhtiöön kuuluvan matalan liike- ja asuinrakennuksen purkamista. Molemmat kohteet ovat luokiteltu Vantaan rakennusperintökohteiksi, sillä ne ovat keskustan ainoita 1950-luvulta peräisin olevia liikerakennuksia.

Kiinteistönomistajien mukaan kerrostalon purkamista puoltaa se, että rakennus on huonokuntoinen ja osa sen asunnoista on asuinkelvottomia.

Näin on myös viereisellä tontilla sijaitsevan vuonna 1973 valmistuneen liiketalon kohdalla, joka on nykyisin tyhjillään. Kiinteistöillä on eri omistajat.

– Kerrostalossa ei ole varmaan 20 vuoteen tehty mitään korjauksia, vain ylläpitoa, asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Porthén toteaa Vantaan Sanomille.

Kiinteistönomistajat ovat nyt ehdottaneet kaupungille tonttien myymistä. Jari Porthénin mukaan kaupunki ei suostunut tähänkään ehdotukseen.

– Ehdotimme sitä kiinteistöjohtaja Antti Karille. Hän sanoi, ettei kaupungilla ole varaa siihen, Porthén toteaa.