VR toimittaa ruokaa – ”järjetöntä kilpailua yksityisten kanssa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vaatii, että valtionyhtiö lopettaa kilpailun yksityisten ravintoloiden kanssa koronakriisin aikana.

– Pidän aivan käsittämättömänä, että VR on taas ryhtynyt kilpailemaan yksityisten ravintoloiden kanssa eduskunnan määrättyä ravintolat suljettaviksi. Päätöksen tultua hyväksytyksi VR aloitti välittömästi ravintolavaunuissa tarjoamiensa annosten kotiinkuljetukset kuluttajille, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) sanoo.

– Eikö ravintoloilla ole jo tarpeeksi vaikeaa ylläpitää liiketoimintaansa ilman, että valtionyhtiö loputtomalla kassallaan ryhtyy kilpailemaan niiden kanssa? Pidän toimintaa edesvastuuttomana ja pöyristyttävänä. Paitsi että yhtiö kilpailee omalla ruuallaan ravintoloiden kanssa, se kilpailee omalla kuljetuskalustollaan yksityisten ruokalähettipalveluiden kanssa, Kärnä jatkaa.

Hän toivoo, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) puuttuu asiaan.

– Vaikka tässä on kyse mittaluokaltaan pienestä asiasta, on se periaatteellisesti erittäin tärkeä. Meidän tulee nyt tehdä kaikki mahdollinen yksityisten ravintoloiden auttamiseksi ja tällainen kilpailu niiden kanssa on märkä rätti vasten niiden kasvoja. Eihän tällaisessa ole mitään järkeä, Kärnä sanoo.

Hänen mielestään VR:lle on iskenyt vauhtisokeus, kun se on lähtenyt kilpailemaan monopolin ja valtionyhtiöasemansa nojalla yksityisten firmojen kanssa vakavassa kriisitilanteessa.