VR:n päätös herättää pahennusta – ”Mikä on ihmisen hintalappu?”

Sininauhasäätiön kehittämisjohtaja on huolissaan asunnottomien tilasta talvipakkasilla.

Sininauhasäätiön kehittämisjohtaja Leena Rusi ottaa Twitterissä puheeksi VR:n päätöksen poistaa penkit Helsingin päärautatieaseman aulasta. Hänen mukaansa päätös heikentää asunnottomien tilannetta.

Tviittinsä yhteyteen Rusi on jakanut viime marraskuussa julkaistun Helsingin Sanomien artikkelin penkkien poistosta. VR poisti penkit päärautatieaseman aulasta jo viime vuoden maaliskuussa. Syynä oli yhtiön mukaan järjestyshäiriöt, joita penkeillä aikaa viettävät ihmiset aiheuttivat.

Asia on noussut puheenaiheeksi uudelleen talvipakkasten myötä. Aiemmin Helsingin päärautatieaseman aulatilat ja niiden penkit ovat olleet paikka, missä asunnottomat ovat viettäneet aikaansa ja pitäneet suojaa sateelta ja pakkaselta.

– Päärautatieaseman aulasta poistettiin penkit kun pakkaset alkoivat. Onko penkillä lepääminen järjestyshäiriö? Miksei vailla suojaa olevilla ole oikeutta julkiseen tilaan?

”Penkkien poistaminen ei kuulu hyvinvointivaltioon”

Rusin tviitti on saanut useita vastauksia, joissa kritisoidaan VR:n päätöstä. Kommentoijat huomauttavat, että vastuullisessa yhteiskunnassa tulee huolehtia myös heikoimmassa asemassa olevista.

– Tässä yhteiskunnassa on jotain mätää. Valtavia lämpimiä halleja on täynnä kiillotettuja autoja, mutta ihmisiä jäätyy kaduille. Millä on arvoa, millä ei. Mikä on ihmisen hintalappu, Oulun yliopiston suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen vastaa Rusille Twitterissä.

Twitterissä muistutetaan myös, että vastuullisuus on yksi VR:n arvoista.

– Penkkien poistaminen ei kuulu hyvinvointivaltioon @VRmatkalla. Kestävä, vastuullinen yhteiskunta näkee myös heikoimmat ympärillään. Arvoistanne yksi on vastuullisuus. Vastuullisuus on ihmisen arvon myöntämistä hänen lähtökohdistaan huolimatta, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Kati Komulainen huomauttaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4 600 yksin elävää asunnotonta. Eniten asunnottomia oli Helsingissä, missä oli tilastojen mukaan 1 678 asunnotonta.

VR ei ole toistaiseksi ottanut osaa keskusteluun.

