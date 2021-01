VR:n lähiliikenteessä yhä ongelmia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiristyvä pakkanen voi aiheuttaa lisää vaikeuksia junakalustolle, vaihteille ja asemalaiturien lumenpoistoon.

Fintraffic, Väylävirasto, HSL ja VR ovat yhdessä päättäneet jatkaa tänään torstaina vuorojen vähentämistä pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että A-junat ja K-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälein. Samat vähennykset tehtiin myös tiistain ja keskiviikon liikenteeseen.

Kauko- ja tavaraliikenteessä ei vähennetä liikennettä ennakolta. Fintrafficin mukaan päätöksen tavoitteena on taata turvallinen ja mahdollisimman sujuva liikennöinti.

Lisäksi liikennettä supistamalla saadaan työrakoja muun muassa rautateiden kunnossapidolle.

– Urakoitsijat ovat keskittyneet lumen poistoon ja vaikka lunta on poistettu näiden päivien aikana kaikilla resursseilla, niin työtä on vielä paljon jäljellä. Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta vaihteiden puhdistaminen on kriittistä. Vaihteiden lämmityksen lisäksi vaihteita puhdistetaan junaliikenteen ehdoilla myös käsin harjoilla ja lapioilla. Öisin junaliikenteen sallimissa työraoissa niitä puhdistetaan työkoneilla, rataliikennekeskus Fintraffic kertoo tiedotteessaan.