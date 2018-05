VR uudistaa kaikki ravintolavaununsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudistetun ravintolavaunun suomalainen bistro tarjoaa asiakkaiden suosikkeja, kuten lihapullia ja korvapuusteja.

VR uudistaa kaikki 56 ravintolavaunua vuoden 2019 loppuun mennessä. Nyt raiteilla kulkee 23 uusittua vaunua. Sesonkien mukaan elävä ruokalistamme on jo tarjolla kaikissa ravintolavaunuissamme.

Ravintolavaunu on perinteisesti ollut tärkeä osa suomalaista junamatkailua. VR haluaa varmistaa uuden konseptin myötä, että junamatkalla on tarjolla asiakkaiden toiveisiin vastaavia laadukkaita vaihtoehtoja.

Uudistuksen lähtökohtana on kaikkien asiakasryhmien palveleminen monipuolisella ja vaihtuvalla ruokalistalla, mahdollisimman toimivassa ja miellyttävässä ympäristössä. Asiakkaat otettiin

mukaan uudistukseen suunnitteluun alusta alkaen.

– Haastattelimme asiakkaitamme ja selvitimme, mikä nykyisissä ravintolavaunuissa miellyttää, ja mitkä asiat kaipaisivat parannusta. Lähtökohta oli haastava, sillä halusimme suunnitella ennen kaikkea hyvän ja houkuttelevan ravintolan, toteaa asiakaskokemuksen kehittämisestä vastaava Pauliina Tenho tiedotteessa.

VR rakensi yhden testivaunun viime kesän liikenteeseen, ja siellä kerätyn palautteen pohjalta tehtiin asiakkaiden ja henkilökunnan toivomia muutoksia ennen sarjatuotannon aloittamista.