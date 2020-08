VR suosittelee kasvomaskeja kaikkiin juniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiön tiedossa ei ole vielä yhtään junassa saatua koronatartuntaa.

VR suosittelee jatkossa asiakkailleen kasvomaskin käyttöä kaikilla junamatkoilla lähi- ja kaukoliikenteessä. Maski ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan matkustaa voi myös ilman maskia.

Kotimaisia kasvomaskeja ja käsidesiä on myynnissä kaukoliikenteen junissa ja asemien lipunmyynneissä. Junassa työskentelevä henkilökunta käyttää jatkossa työvuoronsa ajan kasvomaskia. Maskit otetaan käyttöön vaiheittain lähipäivien aikana.

VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simolan mukaan yhtiöllä on yli sata erilaista koronatoimenpidettä, joilla parannetaan asiakkaiden ja henkilöstömme turvallisuutta. Maskisuositus on hänen mukaansa hyvä lisäys, jonka avulla matkustaminen junassa on entistä turvallisempaa.

– Tiedossamme ei ole yhtään junassa saatua koronatartuntaa, ja teemme kovasti töitä sen eteen, että junamatkustaminen säilyy yhä turvallisena. Olemme valmistautuneet suositukseen ajoissa, ja meillä on varastossa henkilökunnallemme kasvomaskeja. Niiden jakelu aloitetaan heti ja saamme maskit käyttöön henkilöstöllemme vaiheittain lähipäivien aikana, Simola kertoo tiedotteessa.