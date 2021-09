VR perää rahaa – myöhästymisistä puolet johtuu ratojen kunnosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

VR toivoo budjettiriihestä päätöksiä lisäpanostuksista rataverkon parantamiseen.

VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipposen mukaan panostamalla nykyisen rataverkon toimintavarmuuteen voidaan parantaa junien täsmällisyyttä, asiakaskokemusta ja siivittää ympäristöystävällisen raideliikenteen kasvua.

– VR:n tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen ja junamatkustamisen suosiota. Raideliikenteen tärkeä kilpailutekijä on ylivertainen matkustajakokemus, jonka perusedellytys on junan kulku ilmoitetussa aikataulussa, hän sanoo tiedotteessaan.

Junaliikenteen matkustajamäärät ja markkinaosuus kasvoivat ennen korona-aikaa ennätyksellisen korkealle.

– Koronakriisin jälkeen asiakkaat on houkuteltava takaisin juniin. Meidän vastuullamme VR:ssä on panostaa kaikkemme asiakaskokemuksen parantamiseen. Jokainen myöhästyminen on liikaa ja jokainen myöhästyminen esimerkiksi työpaikan palaverista aiheuttaa matkustajalle mielipahaa ja tuottaa yritykselle ja kansantaloudelle tappiota, Sipponen sanoo.

Hänen mukaansa VR:stä itsestään johtuvista syistä selittyy 35 prosenttia kaukojunien myöhästymisistä.

Rataverkon huonosta kunnosta tai rataverkon ylläpidosta johtuvista syistä aiheutuu lähes puolet kaukojunien myöhästymisistä ja yli puolet lähiliikenteessä. Viime vuonna kaukojunien täsmällisyys oli 88,6 ja lähijunien 96,6 prosenttia.

Tilastoitujen myöhästymisen lisäksi rataverkolla on jopa yli sata paikallista tilapäistä nopeusrajoitusta, joiden tiedetään jo etukäteen pidentävän matka-aikoja. Kohdistamalla korjaustoimet noin 50 kohteeseen parannettaisiin raideliikenteen täsmällisyyttä ja luotettavuutta nopeasti. Kustannus olisi arviolta 60 miljoonaa euroa.

Sipponen muistuttaa, että rataverkon investoinnit eivät ole vain elvyttävä työllisyysruiske, vaan ne parantavat työvoiman ja rahdin liikkuvuutta, mikä parantaa Suomen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja työllisyyttä. Kyse on myös liikenteen päästöjen vähentämisestä.