VR:n mukaan loppuvuonna on kirittävä

Junaliikenne on edelleen kasvattanut suosiotaan matkamäärillä mitattuna.

VR Groupin vuosi on toimitusjohtaja Rolf Janssonin mukaan käynnistynyt sekä tuloksen että liikevaihdon osalta edellisvuoden tasoisesti.

– Loppuvuoden aikana on kirittävä, jotta kovan kasvuvuoden jälkeen pysytään kasvu-uralla. On ilahduttavaa, että junaliikenne kasvatti edelleen suosiotaan matkamäärillä mitattuna. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joilla asiakastyytyväisyyttä ja samaan aikaan operatiivista tehokkuutta parannetaan, Jansson kertoo tulostiedotteessa.

VR Group tammi-maaliskuun liikevaihto laski vuodentakaisesta 0,9 prosenttia 290,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani 15,3 miljoonasta 17,8 miljoonaan euroon.

VR:n junaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 2,5 prosenttia 22,2 miljoonaan matkaan. Kotimaan kaukoliikenne kasvoi 6,4 prosenttia.

Autoliikenteessä matkamäärät laskivat 13,2 prosenttia 10,1 miljoonaan matkaan, kun Espoon metron korvausliikenne päättyi.

VR Transpointin kuljetusmäärät olivat edellisvuoden tasolla 10,9 miljoonassa tonnissa.

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta 0,2 prosenttia 137,6 miljoonaan euroon.

Kotimaan kaukoliikenteen täsmällisyys jäi VR:n mukaan tavoitteista, ja oli vain 73,6 prosenttia 5 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Täsmällisyyttä ovat VR:n mukaan jo pidempään rasittaneet ratainfran ja ratalaitteiston heikentynyt kunto ja ratatyöt.

Matkustajien tyytyväisyys on VR:n mukaan säilynyt alkuvuonna tehdyn asiakaskyselyn perusteella hyvällä tasolla. Kiitosta keräsivät erityisesti junahenkilökunnan palvelu sekä työskentelyhytit. Eniten parannusta on tapahtunut tyytyväisyydessä ravintolavaunuihin ja niiden tarjontaan. Ravintolavaunujen uudistus on lisännyt myyntiä 13,3 prosenttia.

Myös VR:n brändimielikuva vahvistui matkustajien keskuudessa.