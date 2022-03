Volodymyr Zelenskyi: Voitamme vihollisen sen omilla aseilla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo maan asevoimien täydentäneen arsenaaliaan ottamalla käyttöön venäläisten taistelukentille jättämää kalustoa ja ampumatarvikkeita.

– Vihollisen panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja ja ammuksia käytetään nyt puolustuksemme hyväksi, presidentti sanoi Televisiossa.

– Mikä voisi olla nöyryyttävämpää hyökkääjille? Voitamme vihollisen sen omilla aseilla.

Venäjän sotilaiden kerrotaan monessa tapauksessa hylänneen ajoneuvonsa maastoon ja poistuneen taistelukentältä.

Ukrainan asevoimat on myös kertonut tuhonneensa satoja Venäjän panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja ja autoja.

Zelensky: “Our military managed to replenish its arsenal due to the many pieces of equipment it took on the battlefield. Enemy tanks, armored vehicles, ammo will now work for our defense. What could be more humiliating for the invaders? We’ll beat the enemy with its own weapons.” pic.twitter.com/d66ghGCpgX

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022