Volodymyr Zelenskyi valittiin Ukrainan presidentiksi

Tulevan presidentin poliittinen linja yhä hämärän peitossa.

Näyttelijä-koomikko Volodomyr Zelenskyi oli Ukrainan sunnuntaisten presidentinvaalien toisen kierroksen selkeä voittaja, kirjoittaa The Guardian. Ääntenlaskennan ollessa loppusuoralla oli Zelenskyin osuus äänistä yli 70 prosenttia, ja vastaehdokas, istuva presidentti Petro Poroshenko on tunnustanut tappionsa. Poroshenko ei kuitenkaan aio jättää politiikkaa, The Guardian kertoo.

Kotimaassaan Volodomyr Zelenskyi tunnetaan suositusta tv-ohjelmasta, jossa hän esittää korruptiota vastaan taistelevaa Ukrainan presidenttiä.

Kampanjansa aikana politiikan ulkopuolelta noussut Zelenskyi lupasi puhdistaa ukrainalaista politiikkaa, mutta miehen läheiset välit oligarkki Ihor Kolomoiskyihin ovat herättäneet huolta, The Guardian kirjoittaa.

Uuden presidentin kohtaamat haasteet ovat suuria. Ukrainan taloustilanne on vaikea, ja vuodesta 2014 jatkunut Itä-Ukrainan konflikti on vaatinut jo yli 13 000 kuolonuhria.

The Guardianin mukaan Zelenskyi ei ole juurikaan esittänyt käytännön toimenpiteitä vaaliohjelmansa toteuttamiseksi.

– Ukrainan kansalaisena voin sanoa kaikille vanhoille neuvostotasavalloille: katsokaa meitä. Kaikki on mahdollista, Zelenskyi totesi voitonpuheessaan.

Ukrainan vaaleja on seurattu mielenkiinnolla myös Venäjällä. Vaikka Venäjän valtiontelevisio on pilkannut Ukrainan sekavaa sisäpoliittista tilannetta, on ukrainalainen demokratia herättänyt monessa venäläisessä myös kateutta, The Guardian arvioi.