Ukrainan väitetään saaneen vihjeitä sotaa vastustavilta tahoilta Venäjän turvallisuuspalvelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kerrotaan selvinneen ainakin kolmesta eri salamurhayrityksestä viimeisen viikon aikana.

Venäjä on käyttänyt operaatioissa Wagner-yhtiön palkkasotureita ja tšetšeenien erikoisjoukkoja. Molemmat ovat kärsineet tappioita Kiovassa käydyissä taisteluissa.

Times-lehden haastatteleman lähteen mukaan Wagnerin toimijat ovat olleet yllättyneitä Ukrainan turvallisuuspalvelun tarkoista tiedoista. Yritykset on pystytty estämään tehokkaasti.

Lauantaina tšetšeenien osasto tuhottiin Kiovan laitamilla ennen kohteeseensa pääsyä. Ukrainan turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilovin mukaan Ukraina olisi saanut asiaa koskevat vihjeet venäläisiltä vakoojilta. Monien Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n toimijoiden kerrotaan vastustavan hyökkäystä Ukrainaan.

– Olemme saaneet tietoja FSB:n tahoilta, jotka eivät halua ottaa osaa tähän veriseen sotaan, Danilov sanoi.

Wagnerin palkkasoturit eivät ilmeisesti ole olleet tietoisia, että myös Tšetšenian presidentti Ramzan Kadyrovin eliittijoukot on lähetetty Ukrainaan.

Wagnerin osastot sijoitettiin Ukrainan pääkaupunkiin jo noin puolitoista kuukautta sitten. Heidän tehtävänään oli seurata 24 korkea-arvoisen ukrainalaiskohteen liikkeitä.

Ryhmää oli ohjeistettu odottamaan Venäjän erikoisjoukkoja, jotka olisivat turvanneet salamurhaajien poistumisen Kiovasta. Hyökkäyksen pääkaupunkiin oli määrä luoda tarpeeksi kaaosta tehtävän suorittamiseen.

Venäjän operaatio on kuitenkin sujunut odotettua hitaammin. Palkkasotureille on annettu määräys suorittaa salamurhat lähipäivien aikana poliittisen voiton saavuttamiseksi. Times-lehden lähteen mukaan Kiovassa on edelleen noin 400 Wagner-yhtiön taistelijaa odottamassa tilaisuuttaan.