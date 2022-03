Volodymyr Zelenskyi: Me olemme vertaisianne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan presidentin mukaan maa taistelee eurooppalaisten arvojen puolesta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyytää, että Euroopan unioni hyväksyy maan jäseneksi.

Presidentti Zelenskyi piti tänään puheen videoyhteydellä Euroopan parlamentin ylimääräisessä täysistunnossa.

– Kansamme on hyvin motivoitunut taistelemaan, elämästä ja vapaudesta ja selviytymisestä. Tämä on korkein motivaatio, taistelemme myös ollaksemme tasavertaisia Euroopan jäseniä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoi olevansa iloinen siitä, että Eurooppa on yhdistynyt Ukrainan tueksi Venäjää vastaan. Hänen mukaansa Ukraina on joutunut maksamaan kovan hinnan maan vapauden ja arvojen puolustamisesta.

– Viimeksi tänään aamulla kaksi risteilyohjusta osui maamme suurimmalle aukiolle Harkovan kaupungissa. Me taistelemme vapauden puolesta, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi uskoo, että Ukraina on matkalla kohti eurooppalaista Ukrainaa ja vähintä mitä Euroopan unioni voi tehdä, on kertoa, että tämä vaihtoehto on olemassa.

– Uskon, että tänään me näytämme kaikille, että olemme todistaneet voimamme ja että olemme vertaisianne. Todistakaa siis, että seisotte rinnallamme, Zelenskyi sanoi.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kertoi omassa puheenvuorossaan, että parlamentti toivottaa tervetulleeksi Ukrainan jäsenhakemuksen.

– Seisomme teidän rinnallanne tässä taistelussa selviytymisessä. Kun katsotte Euroopan parlamenttia, näette liittolaisen ja ystävän, Metsola sanoi.