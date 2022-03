Volodymyr Zelenskyi: Epäonnistuneet neuvottelut tarkoittaisivat kolmatta maailmansotaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan presidentti sanoo olevansa valmis neuvotteluihin Vladimir Putinin kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina uutiskanava CNN:lle olevansa valmis neuvottelemaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, mutta varoitti, että jos neuvotteluyritykset epäonnistuvat, se voi tarkoittaa, että maiden välinen taistelu johtaa ”kolmannen maailmansotaan”.

– Olen valmis neuvotteluihin hänen kanssaan. Olin valmis viimeiset kaksi vuotta. Ja uskon, että ilman neuvotteluja emme voi lopettaa tätä sotaa, Zelenskyi.

– Jos meillä on vain yhden prosentin mahdollisuus lopettaa tämä sota, mielestäni meidän on tartuttava tähän mahdollisuuteen. Meidän on tehtävä se. Joka tapauksessa menetämme ihmisiä päivittäin, viattomia ihmisiä, hän jatkoi.

Hänen mukaansa ”Venäjän joukot ovat tulleet tuhoamaan meidät, tappamaan meidät”.

– Voimme osoittaa kansamme ja armeijamme arvokkuuden, pystymme antamaan voimakkaan iskun, voimme iskeä takaisin. Mutta valitettavasti arvokkuutemme ei suojele ihmishenkiä. Joten mielestäni meidän on käytettävä mitä tahansa muotoa, mitä tahansa mahdollisuutta, jotta meillä olisi mahdollisuus neuvotella, mahdollisuus puhua Putinin kanssa. Mutta jos nämä yritykset epäonnistuvat, se tarkoittaisi, että tämä on kolmas maailmansota, Zelenskyi sanoi.

