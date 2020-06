”Voivottelu ei auta, mutta siirtohintoja voidaan alentaa”

Heikki Vestmanin mukaan nykytila maksaa suomalaisille satoja miljoonia euroja vuodessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman tiedusteli kyselytunnilla elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.) sähkön kohtuuttomista siirtohinnoista.

– Korona on ajanut talouden kriisiin. Kokoomus haluaa vahvistaa ihmisten ostovoimaa ja laittaa stopin sähköverkkomonopolilla rahastamiselle. Olemme tehneet lakipaketin sähkönsiirtohintojen pistämiseksi kuriin, Heikki Vestman sanoi.

– Ihmiset ovat liiaksi monopolin armoilla, sähkönsiirtoa kun ei voi kilpailuttaa. Nykytila kustantaa suomalaisille jopa miljoona euroa ylimääräistä jokaikinen päivä. Ja hinnat vain nousevat.

Kansanedustaja totesi kokoomuksen esityksen leikkaavan perusteettomia monopolivoittoja jopa 400 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tämä raha kuuluu ihmisille ja kulutukseen. Monet ovat kritisoineet sähköverkkojen myyntiä syystäkin. Voivottelu ei kuitenkaan auta, mutta siirtohintoja voimme alentaa. Siksi autoimme hallitusta tällä valmiilla lakiesityksellä, Vestman jatkoi.

Hän kysyi, miksei ministeri Lintilä ole ilmoittanut tarttuvansa ehdotukseen.

Mika Lintilä totesi hallituksen tuovan aihetta koskevan esityksen eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Hän perusteli pitkää viivettä koronakriisin yhteydessä sovituilla pelisäännöillä.

– Meillä on yhteisesti sovittu pelisäännöissä siitä, että tämän koronan aikana ei tuoda tänne esityksiä, joilla on tunteita ja debattia herättävää vaikutusta. Minä kunniotan parlamentarismia niin paljon, että en tuo sinä aikana tänne sellaista esitystä, joka voi olla kiistanalainen, Lintilä sanoi.

Hallitus elvyttää massiivisella velanotolla

Heikki Vestman kertoi pitävänsä ministerin vastausta käsittämättömänä.

– Hallitushan on vasta tuonut eduskuntaan historian suurimman lisätalousarvion, jossa elvytetään velaksi jopa Ähtärin pandoja. Ja nyt te sanotte, ettei ostovoiman vahvistaminen siirtohintoja alentamalla käy.

– Tämän valintanne vuoksi yksin Carunan monopoliparoneille kertyy joka päivä 300 000 euroa tuottoa tyhjästä. Me haluamme korjata sen mallin, jolla monopolituotto lasketaan. Verkkotoiminnan riskit ovat lähes olemattomat, joten kokoomuksen mallissa sallittu tuotto on matala. EU:n taakse teidän on turha mennä, sillä periaatteet hinnoittelun valvontamallista on kirjattu lakiin muissakin EU-maissa, Vestman jatkoi.

Hän kysyi ministeriltä, onko oikein, että nykyisessä tilanteessa verkkomonopolin omistaja saa pääomalleen todellisuudessa yli 30 prosentin tuoton.

Mika Lintilän mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen esitys tulee korjaamaan tilannetta ”siltä osin kuin se on mahdollista”.