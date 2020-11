Donald Trump voittamassa Floridan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tästä voit seurata USA:n vaalien ääntenlaskennan tärkeimpien osavaltioiden tietoja.

Republikaanien Donald Trump ja demokraattien Joe Biden taistelevat USA:n presidenttiydestä. Voittaja saadaan selville aikaisintaan keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

* Muun muassa Ohion ja Virginian vaa’ankieliosavaltioiden ääniä lasketaan.

* Floridan ääniä lasketaan. New York Timesin mukaan Donald Trump on hyvin todennäköinen voittaja Floridassa, jolla on 29 valitsijaa.

* New York Timesin mukaan Trump olisi johdossa Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa.

* Pennsylvanian ja Michiganin ääniä lasketaan. On arveltu, että Pennsylvanian tulosta saatetaan joutua odottamaan kauan.

——————————–

Verkkouutiset päivittää yön aikana tähän Yhdysvaltain vaaliyön ääntenlaskennan tärkeimpiä tietoja, kun niitä tapahtuu.

USA:n 50 osavaltiossa äänestettiin tiistaina maalle seuraavaa presidenttiä. Vaalissa tärkeimpiä ovat vaa’ankieliosavaltiot, joissa kumpi tahansa ehdokkaista – Joe Biden tai Donald Trump – voi voittaa.

Kello 02 Suomen aikaa äänestyspaikat sulkeutuivat ratkaisuosavaltioihin kuuluvassa Georgiassa.

Kello 02:30 äänestys päättyi merkittävissä Pohjois-Carolinan ja Ohion osavaltioissa.

Kello 03 Suomen aikaa päättyi äänestys Floridassa, Pennsylvaniassa ja Michiganissa. Ne ovat vaalin ehkä kolme merkittävintä ratkaisijaa.

Arizonan, Minnesotan ja Wisconsinin vaa’ankieliosavaltioissa äänestys päättyi kello 04 Suomen aikaa.

Vaa’ankielistä Nevadan osavaltion ääntenlaskenta alkaa kello 05.

Suuri Kalifornia, joka on viime vaaleissa aina mennyt demokraattiehdokkaan taakse, lopettaa vaalin kello 06 Suomen aikaa.