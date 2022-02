”Voisimme hyväksyä miljoonia sairaita pari kertaa vuodessa”

Pandemiaa edeltäneeseen aikaan palaaminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, varoittaa University College London -yliopiston professori Christina Pagel.

Hänen mukaansa koronaviruksen omikronmuunnos on osoittanut, että korkeatkaan vasta-ainemäärät väestössä eivät estä laajaa sairastumisaaltoa ja sen aiheuttamia häiriöitä.

Rokotteet on todettu tehokkaiksi, mutta niiden suojavaikutus heikkenee ajan myötä erityisesti lievempiä infektioita vastaan. Suoja vakavan taudin riskiltä säilyy pidempään. Sama ilmiö pätee sairastamisen luomassa suojavaikutuksessa.

– Me toki voisimme toimia kuten aiemmin ja samalla hyväksyä miljoonien ihmisten sairastumisen kerran tai kaksi vuodessa. Siihen sisältyisi vuosittaisia häiriöitä koulutukseen ja liike-elämään. Ja asteittain yhä sairaampi väestö, Christina Pagel kirjoittaa Twitterissä.

Professorin mukaan tämä vaikuttaa olevan nykyinen suunnitelma Britanniassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa.

– Mutta se ei ole sama asia kuin ”vanha normaali” – se on huonompi tilanne, Pagel jatkaa.

Hän kehottaa sopeutumaan muutokseen tietyillä toimilla. Tutkimuksen avulla patogeenien leviämistä sisäilmassa voitaisiin vähentää kuten aiemmin historiassa tehtiin käyttöveden suhteen. Toimistojen ja koulujen laadukkaampi sisäilma ehkäisisi myös allergiaoireita.

Christina Pagel kehottaa lisäksi kiihdyttämään rokotustahtia maailmalla ja kehittämään pitkäaikaista suojaa luovia koronarokotteita. Uusien koronamuunnosten ja muiden tautien havaitsemista voitaisiin tehostaa nykyisestä.

Professori lisäisi rahoitusta koronaviruksen pitkäaikaisten terveysvaikutusten ymmärtämiseen ja hoitamiseen. Infektion akuuttivaiheeseen tarvitaan vielä tehokkaampia viruslääkkeitä. Terveydenhuolto vaatisi runsaasti lisärahoitusta, jotta hoitovelasta ja uusista epidemia-aalloista selvittäisiin ilman suuria ongelmia.

– Suunnitelman ei pitäisi tarkoittaa pitkiä kansallisia sulkutiloja, sillä ne ovat merkki julkisen terveydenhuoltojärjestelmän epäonnistumisesta, Pagel toteaa.

