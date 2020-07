”Voisiko hallitus kertoa koronan suunnitelmansa?”

Tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa vaatii hallitusta ja viranomaisia kertomaan avoimesti niistä toimista, joita otettaisiin käyttöön epidemiatilanteen muuttuessa.

– Voisivatko hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö tai THL antaa nyt kansalaisten tietoon suunnitelmansa ja tartuntojen raja-arvot, miten erilaisia toimia otetaan käyttöön jos ja kun infektiot lisääntyvät, Kuosa kirjoittaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, että maskisuositus vaatisi myös valmistautumisajan, jotta niitä riittäisi kaikille ja erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi tiistaina, että kasvomaskeja koskevia suosituksia harkitaan aktiivisesti. Hänen mukaansa asia tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi, kun suomalaiset alkavat suuremmissa määrin palata lomilta tai jos epidemia muuttuui äkisti.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan mahdolliseen toiseen aaltoon on jo varauduttu. Suojavarusteita on varastoitu valtiolle, kunnille ja sairaanhoitopiirien käyttöön.

Suomi kuuluu edelleen niihin harvoihin maihin, joissa kasvomaskien käytöstä julkisilla paikoilla ei ole suositusta tai määräyksiä.

