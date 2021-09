Voisiko hallitus antaa talousvetoomuksensa itselleen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition kansanedustajat ihmettelevät, ovatko rahaministeri Annika Saarikon puheet linjassa tekojen kanssa.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman sanoi eduskunnan kyselytunnilla valtiovarainministerin ja keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon esittäneen monia erittäin kannatettavia ja hyviä näkökohtia.

Rydman totesi Saarikon puolustaneen keväällä puoliväliriihessä vastuullisen taloudenpidon asiaa ja nyt vaatineen veronkevennyksiä sekä ohjeistaneen eurooppalaisia kollegoitaan noudattamaan parempaa taloudellista kuria.

– Kuitenkin, ollessanne valtiovarainministerinä te ette ole keventämässä verotusta, puoliväliriihen tulokset jäivät vähintäänkin laihoiksi jos niitä oli ylipäätäänkään, ettekä te edes itse pysty noudattamaan niitä jaloja taloudellisia periaatteita joita te kollegoiltanne Euroopassa edellytätte, Wille Rydman sanoi.

Rydmanin mukaan lisäksi Suomessa verotus uhkaa kiristyä ”teidän oman maakuntauudistuksenne johdosta”.

– Missä vaiheessa aiotte todella siirtyä sanoista tekoihin? Tehän olette vastuussa, ettekä pelkkä lausuntojen antaja, Rydman tiedusteli.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko vastasi kokeilevansa kilpailevaa listaa väitteiden pohjalta. Saarikko aloitti veroista toteamalla, että hänen edeltäjänsä toteutti vuodelle 2020 veronkevennyksiä ja hänen omaan esitykseensä syksylle tulee merkittäviä parannuksia kotitalousvähennykseen.

Maakuntauudistus ei Saarikon mukaan tule nostamaan kenenkään verotusta, vaan ”sen kylkeen toteututetaan 200 miljoonan veronkevennys, jotta voidaan varmistaa, että kenenkään verotus ei nouse”.

– Viittasitte kirjeeseeni, jonka seitsemän muun maan kanssa julkaisimme kantana Euroopan unionin yhteisille säännöille talouspolitiikasta. Kyllä, me olemme itse pitäneet kiinni nimenomaan siitä kolmen prosentin alijäämäsäännöksestä, myös viime kevään talouspäätöksissä, Annika Saarikko sanoi.

– Enkä näitä työllisyystoimiakaan aivan onnettomina pitäisi, edustaja Rydman. Jos 75 prosenttia työllisyysastetta on tulossa tavoitteeseen ja 110 miljoonan euron edestä rakenteellisia työllisyystoimia aiotaan vielä tehdä.

Tuhlaileva

viisikko

Aiemmin kyselytunnilla kokoomuksen Timo Heinonen kiitti Annika Saarikkoa vastuullista taloudenpitoa vaatineesta kirjeestä. Se oli kirje, jonka valtiovarainministeri lähetti niin sanotun ”Nuukan nelikon” tällä kertaa seitsemän muun maan kanssa Euroopan unionille paremman talouskurin toivossa.

– Mutta kannustaisin teitä kyllä antamaan saman vetoomuksen teidän hallituksenne tuhlailevalle viisikolle, Timo Heinonen kehotti.

Annika Saarikko naurahti ministeriaitiossa. Keskustan puheenjohtajana Saarikko on itsekin hallitusta johtavan viisikon eli puoluejohtajien ryhmän jäsen.

Heinosen mukaan hallitus ottaa jälleen surutta velkaa miljoona euroa tunnissa.

– (Ex-pääministeri ja entinen keskustajohtaja) Juha Sipilä totesi, että seuraavan hallituksen tehtävä on jättää Suomi seuraajalleen paremmassa kunnossa kuin sen on saanut. Tämä on vanha hyvä keskustalainen periaate. Oletteko te rikkomassa tämän keskustalaisen periaatteen?, Heinonen jatkoi.

– Edustaja Heinosen kanssa jatketaan tätä keskustalaisuuden oppituntia milloin tahansa lisää. Toteatte täällä erinomaisella tavalla puolueeni hyvät periaatteet, ja niistä keskusta ilman muuta pitää kiinni, Annika Saarikko vastasi.

Saarikon mukaan ”on ehkä kuitenkin mielekkäämpää katsoa eteenpäin”.