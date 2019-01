Voinko syödä enää avokadoa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruokailun eettisyydessä on yllättävän monta puolta.

Voinko syödä pekonia? Pitäisikö vähentää maitotuotteita? Entäpä avokado?

Elintarviketieteiden tohtori pohtii Anu Hopia artikkelissaan ruoan eettisyyttä, joka on on läsnä yhä useamman perheen arjessa. Viimeisin kyseenalaistettu tuote on suomalaisten ruokapöytiin rantautunut avokado.

”Avocadot nousivat nekin jälleen joulun aikana otsikoihin, kun esimerkiksi Guardian raportoi, kuinka osa Iso-Britannian ja Irlannin ravintoloista on lopettanut avocadoannosten tarjoilun ravintoloissaan. Syynä tähän on toistuvat uutiset avocadoviljelyn tuhoisista ympäristövaikutuksista, sekä jatkuvasti kasvava huoli siitä, että avocadosta tulevat rahat valuvat yhä enemmän Meksikon huumekartellien taskuun.”, Hopia kirjoittaa.

Vastuullisia ruokavalintoja ei ole Hopian mukaan aina helppo toteuttaa. Ristiriitaisen tiedon tulva tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa, kun globaalisti tärkeistä ilmiöistä tuotetaan entistä monipuolisempaa tietoa. Myös luomutuotannosta on ristiriitaisia tutkimustuloksia.

